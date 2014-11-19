Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2014)

19 ноября, 2014 10:21

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7845 1 Евро 0.9820 1 Российский рубль 0.0167 1 Австралийский доллар 0.6794 1 Аргентинское песо 0.0922 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3038 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0709 100 Вон Республики Корея 0.0709 1 Чешская крона 0.0354 100 Чилийских песо 0.1313 1 Китайский юань 0.1282 1 Датская крона 0.1319 1 Грузинский лари 0.4449 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.2242 100 Индонезийских рупий 0.0065 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1062 1 Швейцарский франк 0.8174 1 Израильский шекель 0.2040 1 Канадский доллар 0.6923 1 Кувейтский динар 2.6944 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2849 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2336 1 Мексиканское песо 0.0578 1 Молдавский лей 0.0520 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1161 100 Узбекских сум 0.0327 1 Польский злотый 0.2328 1 Сингапурский доллар 0.6030 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1509 1 Турецкая лира 0.3523 1 Тайваньский доллар 0.0255 1 Таджикский сомони 0.1511 1 Новый туркменский манат 0.2753 1 Украинская гривна 0.0505 100 Японский йен 0.6684 1 Новозеландский доллар 0.6171 Золото (1 унция) 935.7124 Серебро (1 унция) 12.6718 Платина (1 унция) 945.3225 Палладий (1 унция) 607.2030