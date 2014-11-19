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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2014)

    1 доллар - 0,7845 манатов

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7845
    1 Евро 0.9820
    1 Российский рубль 0.0167
    1 Австралийский доллар 0.6794
    1 Аргентинское песо 0.0922
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3038
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0709
    100 Вон Республики Корея 0.0709
    1 Чешская крона 0.0354
    100 Чилийских песо 0.1313
    1 Китайский юань 0.1282
    1 Датская крона 0.1319
    1 Грузинский лари 0.4449
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.2242
    100 Индонезийских рупий 0.0065
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1062
    1 Швейцарский франк 0.8174
    1 Израильский шекель 0.2040
    1 Канадский доллар 0.6923
    1 Кувейтский динар 2.6944
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2849
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2336
    1 Мексиканское песо 0.0578
    1 Молдавский лей 0.0520
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1161
    100 Узбекских сум 0.0327
    1 Польский злотый 0.2328
    1 Сингапурский доллар 0.6030
    1 Саудовский риял 0.2091
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1509
    1 Турецкая лира 0.3523
    1 Тайваньский доллар 0.0255
    1 Таджикский сомони 0.1511
    1 Новый туркменский манат 0.2753
    1 Украинская гривна 0.0505
    100 Японский йен 0.6684
    1 Новозеландский доллар 0.6171
    Золото (1 унция) 935.7124
    Серебро (1 унция) 12.6718
    Платина (1 унция) 945.3225
    Палладий (1 унция) 607.2030
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