Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2014)

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7845
|1 Евро
|0.9820
|1 Российский рубль
|0.0167
|1 Австралийский доллар
|0.6794
|1 Аргентинское песо
|0.0922
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3038
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0709
|100 Вон Республики Корея
|0.0709
|1 Чешская крона
|0.0354
|100 Чилийских песо
|0.1313
|1 Китайский юань
|0.1282
|1 Датская крона
|0.1319
|1 Грузинский лари
|0.4449
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2242
|100 Индонезийских рупий
|0.0065
|100 Иранских риалов
|0.0030
|1 Шведская крона
|0.1062
|1 Швейцарский франк
|0.8174
|1 Израильский шекель
|0.2040
|1 Канадский доллар
|0.6923
|1 Кувейтский динар
|2.6944
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2849
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2336
|1 Мексиканское песо
|0.0578
|1 Молдавский лей
|0.0520
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1161
|100 Узбекских сум
|0.0327
|1 Польский злотый
|0.2328
|1 Сингапурский доллар
|0.6030
|1 Саудовский риял
|0.2091
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1509
|1 Турецкая лира
|0.3523
|1 Тайваньский доллар
|0.0255
|1 Таджикский сомони
|0.1511
|1 Новый туркменский манат
|0.2753
|1 Украинская гривна
|0.0505
|100 Японский йен
|0.6684
|1 Новозеландский доллар
|0.6171
|Золото (1 унция)
|935.7124
|Серебро (1 унция)
|12.6718
|Платина (1 унция)
|945.3225
|Палладий (1 унция)
|607.2030
Tural İbadlıАвтор новости
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