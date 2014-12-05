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|Курс
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|1 Австралийский доллар
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|0.0918
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3027
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0699
|100 Вон Республики Корея
|0.0703
|1 Чешская крона
|0.0352
|100 Чилийских песо
|0.1286
|1 Китайский юань
|0.1275
|1 Датская крона
|0.1305
|1 Грузинский лари
|0.4090
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.2268
|100 Индонезийских рупий
|0.0064
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1046
|1 Швейцарский франк
|0.8074
|1 Израильский шекель
|0.1986
|1 Канадский доллар
|0.6884
|1 Кувейтский динар
|2.6898
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2812
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2260
|1 Мексиканское песо
|0.0554
|1 Молдавский лей
|0.0522
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1111
|100 Узбекских сум
|0.0326
|1 Польский злотый
|0.2336
|1 Сингапурский доллар
|0.5965
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1419
|1 Турецкая лира
|0.3508
|1 Тайваньский доллар
|0.0252
|1 Таджикский сомони
|0.1501
|1 Новый Туркменский манат
|0.2753
|1 Украинская гривна
|0.0511
|100 Японских йен
|0.6533
|1 Новозеландский доллар
|0.6091
|Золото (1 унция)
|948.4605
|Серебро (1 унция)
|12.8399
|Платина (1 унция)
|971.9955
|Палладий (1 унция)
|626.0310
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2014)
Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/
Economic DepartmentАвтор новости
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