Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2014)

5 декабря, 2014 10:11

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7845 1 Евро 0.9709 1 Российский рубль 0.0144 1 Австралийский доллар 0.6567 1 Аргентинское песо 0.0918 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3027 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0699 100 Вон Республики Корея 0.0703 1 Чешская крона 0.0352 100 Чилийских песо 0.1286 1 Китайский юань 0.1275 1 Датская крона 0.1305 1 Грузинский лари 0.4090 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский Фунт стерлинг 1.2268 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1046 1 Швейцарский франк 0.8074 1 Израильский шекель 0.1986 1 Канадский доллар 0.6884 1 Кувейтский динар 2.6898 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2812 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2260 1 Мексиканское песо 0.0554 1 Молдавский лей 0.0522 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1111 100 Узбекских сум 0.0326 1 Польский злотый 0.2336 1 Сингапурский доллар 0.5965 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1419 1 Турецкая лира 0.3508 1 Тайваньский доллар 0.0252 1 Таджикский сомони 0.1501 1 Новый Туркменский манат 0.2753 1 Украинская гривна 0.0511 100 Японских йен 0.6533 1 Новозеландский доллар 0.6091 Золото (1 унция) 948.4605 Серебро (1 унция) 12.8399 Платина (1 унция) 971.9955 Палладий (1 унция) 626.0310 Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/