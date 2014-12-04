Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2014)

4 декабря, 2014 10:08

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7845 1 Евро 0.9653 1 Российский рубль 0.0147 1 Австралийский доллар 0.6587 1 Аргентинское песо 0.0918 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3073 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0700 100 Вон Республики Корея 0.0703 1 Чешская крона 0.0350 100 Чилийских песо 0.1287 1 Китайский юань 0.1276 1 Датская крона 0.1297 1 Грузинский лари 0.4174 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский Фунт стерлинг 1.2303 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1042 1 Швейцарский франк 0.8022 1 Израильский шекель 0.1976 1 Канадский доллар 0.6903 1 Кувейтский динар 2.6883 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2796 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малайзийский ринггит 0.2275 1 Мексиканское песо 0.0555 1 Молдавский лей 0.0521 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1114 100 Узбекских сум 0.0326 1 Польский злотый 0.2325 1 Сингапурский доллар 0.5970 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1425 1 Турецкая лира 0.3498 1 Тайваньский доллар 0.0252 1 Таджикский сомони 0.1501 1 Новый Туркменский манат 0.2753 1 Украинская гривна 0.0515 100 Японских йен 0.6542 1 Новозеландский доллар 0.6082 Золото (1 унция) 945.1264 Серебро (1 унция) 12.9070 Платина (1 унция) 959.4435 Палладий (1 унция) 630.7380