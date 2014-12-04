Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2014)

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7845
|1 Евро
|0.9653
|1 Российский рубль
|0.0147
|1 Австралийский доллар
|0.6587
|1 Аргентинское песо
|0.0918
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3073
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0700
|100 Вон Республики Корея
|0.0703
|1 Чешская крона
|0.0350
|100 Чилийских песо
|0.1287
|1 Китайский юань
|0.1276
|1 Датская крона
|0.1297
|1 Грузинский лари
|0.4174
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.2303
|100 Индонезийских рупий
|0.0064
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1042
|1 Швейцарский франк
|0.8022
|1 Израильский шекель
|0.1976
|1 Канадский доллар
|0.6903
|1 Кувейтский динар
|2.6883
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2796
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малайзийский ринггит
|0.2275
|1 Мексиканское песо
|0.0555
|1 Молдавский лей
|0.0521
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1114
|100 Узбекских сум
|0.0326
|1 Польский злотый
|0.2325
|1 Сингапурский доллар
|0.5970
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1425
|1 Турецкая лира
|0.3498
|1 Тайваньский доллар
|0.0252
|1 Таджикский сомони
|0.1501
|1 Новый Туркменский манат
|0.2753
|1 Украинская гривна
|0.0515
|100 Японских йен
|0.6542
|1 Новозеландский доллар
|0.6082
|Золото (1 унция)
|945.1264
|Серебро (1 унция)
|12.9070
|Платина (1 унция)
|959.4435
|Палладий (1 унция)
|630.7380
Tural İbadlıАвтор новости
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