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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2014)

    1 доллар - 0,7845 манатов

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7845
    1 Евро 0.9653
    1 Российский рубль 0.0147
    1 Австралийский доллар 0.6587
    1 Аргентинское песо 0.0918
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3073
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0700
    100 Вон Республики Корея 0.0703
    1 Чешская крона 0.0350
    100 Чилийских песо 0.1287
    1 Китайский юань 0.1276
    1 Датская крона 0.1297
    1 Грузинский лари 0.4174
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский Фунт стерлинг 1.2303
    100 Индонезийских рупий 0.0064
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.1042
    1 Швейцарский франк 0.8022
    1 Израильский шекель 0.1976
    1 Канадский доллар 0.6903
    1 Кувейтский динар 2.6883
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2796
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малайзийский ринггит 0.2275
    1 Мексиканское песо 0.0555
    1 Молдавский лей 0.0521
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1114
    100 Узбекских сум 0.0326
    1 Польский злотый 0.2325
    1 Сингапурский доллар 0.5970
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1425
    1 Турецкая лира 0.3498
    1 Тайваньский доллар 0.0252
    1 Таджикский сомони 0.1501
    1 Новый Туркменский манат 0.2753
    1 Украинская гривна 0.0515
    100 Японских йен 0.6542
    1 Новозеландский доллар 0.6082
    Золото (1 унция) 945.1264
    Серебро (1 унция) 12.9070
    Платина (1 унция) 959.4435
    Палладий (1 унция) 630.7380
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