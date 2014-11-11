Курсы валют Центрального банка Азербайджана

11 ноября, 2014 10:17

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9741 1 Российский рубль 0.0171 1 Австралийский доллар 0.6762 1 Аргентинское песо 0.0922 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3073 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0696 100 Вон Республики Корея 0.0717 1 Чешская крона 0.0353 100 Чилийских песо 0.1335 1 Китайский юань 0.1282 1 Датская крона 0.1309 1 Грузинский лари 0.4469 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.2424 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1055 1 Швейцарский франк 0.8100 1 Израильский шекель 0.2060 1 Канадский доллар 0.6890 1 Кувейтский динар 2.6912 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2822 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2343 1 Мексиканское песо 0.0577 1 Молдавский лей 0.0531 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1151 100 Узбекских сум 0.0328 1 Польский злотый 0.2308 1 Сингапурский доллар 0.6069 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1535 1 Турецкая лира 0.3471 1 Тайваньский доллар 0.0257 1 Таджикский сомони 0.1532 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0528 100 Японских йен 0.6804 1 Новозеландский доллар 0.6070 Золото (1 унция) 911.4728 Серебро (1 унция) 12.1637 Платина (1 унция) 948.3396 Палладий (1 унция) 605.5568 Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/