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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана

    1 доллар США - 0,7844 манатов

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9741
    1 Российский рубль 0.0171
    1 Австралийский доллар 0.6762
    1 Аргентинское песо 0.0922
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3073
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0696
    100 Вон Республики Корея 0.0717
    1 Чешская крона 0.0353
    100 Чилийских песо 0.1335
    1 Китайский юань 0.1282
    1 Датская крона 0.1309
    1 Грузинский лари 0.4469
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.2424
    100 Индонезийских рупий 0.0064
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1055
    1 Швейцарский франк 0.8100
    1 Израильский шекель 0.2060
    1 Канадский доллар 0.6890
    1 Кувейтский динар 2.6912
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2822
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2343
    1 Мексиканское песо 0.0577
    1 Молдавский лей 0.0531
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1151
    100 Узбекских сум 0.0328
    1 Польский злотый 0.2308
    1 Сингапурский доллар 0.6069
    1 Саудовский риял 0.2091
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1535
    1 Турецкая лира 0.3471
    1 Тайваньский доллар 0.0257
    1 Таджикский сомони 0.1532
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0528
    100 Японских йен 0.6804
    1 Новозеландский доллар 0.6070
    Золото (1 унция) 911.4728
    Серебро (1 унция) 12.1637
    Платина (1 унция) 948.3396
    Палладий (1 унция) 605.5568
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