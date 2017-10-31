Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2017)

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,10% - до 1,9767 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0293 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9767 1 Российский рубль 0.0293 1 Австралийский доллар 1.3046 1 Аргентинское песо 0.0961 1 Белорусский рубль 0.8602 1 Бразильский реал 0.5170 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1209 100 Вон Республики Корея 0.1517 1 Чешская крона 0.0770 100 Чилийских песо 0.2659 1 Китайский юань 0.2565 1 Датская крона 0.2656 1 Грузинский лари 0.6539 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2440 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2032 1 Швейцарский франк 1.7062 1 Израильский шекель 0.4824 1 Канадский доллар 1.3241 1 Кувейтский динар 5.6168 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4019 1 Мексиканское песо 0.0883 1 Молдавский лей 0.0982 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2081 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4650 1 Сингапурский доллар 1.2489 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3863 1 Турецкая лира 0.4497 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5021 1 Новозеландский доллар 1.1646 Золото (1 унция) 2162,6544 Серебро (1 унция) 28,6161 Платина (1 унция) 1560,7836 Палладий (1 унция) 1645,7936