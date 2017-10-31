Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2017)

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,10% - до 1,9767 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0293 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9767
|1 Российский рубль
|0.0293
|1 Австралийский доллар
|1.3046
|1 Аргентинское песо
|0.0961
|1 Белорусский рубль
|0.8602
|1 Бразильский реал
|0.5170
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1209
|100 Вон Республики Корея
|0.1517
|1 Чешская крона
|0.0770
|100 Чилийских песо
|0.2659
|1 Китайский юань
|0.2565
|1 Датская крона
|0.2656
|1 Грузинский лари
|0.6539
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2440
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2032
|1 Швейцарский франк
|1.7062
|1 Израильский шекель
|0.4824
|1 Канадский доллар
|1.3241
|1 Кувейтский динар
|5.6168
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4019
|1 Мексиканское песо
|0.0883
|1 Молдавский лей
|0.0982
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2081
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4650
|1 Сингапурский доллар
|1.2489
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3863
|1 Турецкая лира
|0.4497
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5021
|1 Новозеландский доллар
|1.1646
|Золото (1 унция)
|2162,6544
|Серебро (1 унция)
|28,6161
|Платина (1 унция)
|1560,7836
|Палладий (1 унция)
|1645,7936
Tural İbadlıАвтор новости
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