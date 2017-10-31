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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2017)

    1 Доллар США - 1,7002 маната

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,10% - до 1,9767 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0293 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 1.9767
    1 Российский рубль 0.0293
    1 Австралийский доллар 1.3046
    1 Аргентинское песо 0.0961
    1 Белорусский рубль 0.8602
    1 Бразильский реал 0.5170
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1209
    100 Вон Республики Корея 0.1517
    1 Чешская крона 0.0770
    100 Чилийских песо 0.2659
    1 Китайский юань 0.2565
    1 Датская крона 0.2656
    1 Грузинский лари 0.6539
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.2440
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2032
    1 Швейцарский франк 1.7062
    1 Израильский шекель 0.4824
    1 Канадский доллар 1.3241
    1 Кувейтский динар 5.6168
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4019
    1 Мексиканское песо 0.0883
    1 Молдавский лей 0.0982
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2081
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4650
    1 Сингапурский доллар 1.2489
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3863
    1 Турецкая лира 0.4497
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.5021
    1 Новозеландский доллар 1.1646
    Золото (1 унция) 2162,6544
    Серебро (1 унция) 28,6161
    Платина (1 унция) 1560,7836
    Палладий (1 унция) 1645,7936

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