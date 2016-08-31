 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2016)

    1 Доллар США - 1,6321 маната

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,6321 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,12% - до 1,8209 маната. Курс рубля снизился на 0,79%, составив 0,0250 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6321
    1 Евро 1.8209
    1 Российский рубль 0.0250
    1 Австралийский доллар 1.2286
    1 Аргентинское песо 0.1087
    1 Белорусский рубль 0.8338
    1 Бразильский реал 0.5042
    1 Дирхам ОАЭ 0.4443
    1 Южноафриканский рэнд 0.1127
    100 Вон Республики Корея 0.1464
    1 Чешская крона 0.0674
    100 Чилийских песо 0.2422
    1 Китайский юань 0.2444
    1 Датская крона 0.2446
    1 Грузинский лари 0.7081
    1 Гонконгский доллар 0.2104
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.1392
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1915
    1 Швейцарский франк 1.6613
    1 Израильский шекель 0.4304
    1 Канадский доллар 1.2473
    1 Кувейтский динар 5.4079
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1083
    1 Малазийский ринггит 0.4029
    1 Мексиканское песо 0.0869
    1 Молдавский лей 0.0828
    1 Египетский фунт 0.1838
    1 Норвежская крона 0.1960
    100 Узбекских сум 0.0546
    1 Польский злотый 0.4177
    1 Сингапурский доллар 1.1976
    1 Саудовский риал 0.4352
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2782
    1 Турецкая лира 0.5514
    1 Тайваньский доллар 0.0514
    1 Таджикский сомони 0.2076
    1 Новый туркменский манат 0.4671
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.5846
    1 Новозеландский доллар 1.1836
    Золото (1 унция) 2151,3526
    Серебро (1 унция) 30,7161
    Платина (1 унция) 1741,4507
    Палладий (1 унция) 1126,1490

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi