Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2016)

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,6321 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,12% - до 1,8209 маната. Курс рубля снизился на 0,79%, составив 0,0250 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6321 1 Евро 1.8209 1 Российский рубль 0.0250 1 Австралийский доллар 1.2286 1 Аргентинское песо 0.1087 1 Белорусский рубль 0.8338 1 Бразильский реал 0.5042 1 Дирхам ОАЭ 0.4443 1 Южноафриканский рэнд 0.1127 100 Вон Республики Корея 0.1464 1 Чешская крона 0.0674 100 Чилийских песо 0.2422 1 Китайский юань 0.2444 1 Датская крона 0.2446 1 Грузинский лари 0.7081 1 Гонконгский доллар 0.2104 1 Индийская рупия 0.0243 1 Английский фунт стерлингов 2.1392 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1915 1 Швейцарский франк 1.6613 1 Израильский шекель 0.4304 1 Канадский доллар 1.2473 1 Кувейтский динар 5.4079 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1083 1 Малазийский ринггит 0.4029 1 Мексиканское песо 0.0869 1 Молдавский лей 0.0828 1 Египетский фунт 0.1838 1 Норвежская крона 0.1960 100 Узбекских сум 0.0546 1 Польский злотый 0.4177 1 Сингапурский доллар 1.1976 1 Саудовский риал 0.4352 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2782 1 Турецкая лира 0.5514 1 Тайваньский доллар 0.0514 1 Таджикский сомони 0.2076 1 Новый туркменский манат 0.4671 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5846 1 Новозеландский доллар 1.1836 Золото (1 унция) 2151,3526 Серебро (1 унция) 30,7161 Платина (1 унция) 1741,4507 Палладий (1 унция) 1126,1490