Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2016)

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,6321 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,12% - до 1,8209 маната. Курс рубля снизился на 0,79%, составив 0,0250 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6321
|1 Евро
|1.8209
|1 Российский рубль
|0.0250
|1 Австралийский доллар
|1.2286
|1 Аргентинское песо
|0.1087
|1 Белорусский рубль
|0.8338
|1 Бразильский реал
|0.5042
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4443
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1127
|100 Вон Республики Корея
|0.1464
|1 Чешская крона
|0.0674
|100 Чилийских песо
|0.2422
|1 Китайский юань
|0.2444
|1 Датская крона
|0.2446
|1 Грузинский лари
|0.7081
|1 Гонконгский доллар
|0.2104
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1392
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1915
|1 Швейцарский франк
|1.6613
|1 Израильский шекель
|0.4304
|1 Канадский доллар
|1.2473
|1 Кувейтский динар
|5.4079
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1083
|1 Малазийский ринггит
|0.4029
|1 Мексиканское песо
|0.0869
|1 Молдавский лей
|0.0828
|1 Египетский фунт
|0.1838
|1 Норвежская крона
|0.1960
|100 Узбекских сум
|0.0546
|1 Польский злотый
|0.4177
|1 Сингапурский доллар
|1.1976
|1 Саудовский риал
|0.4352
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2782
|1 Турецкая лира
|0.5514
|1 Тайваньский доллар
|0.0514
|1 Таджикский сомони
|0.2076
|1 Новый туркменский манат
|0.4671
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5846
|1 Новозеландский доллар
|1.1836
|Золото (1 унция)
|2151,3526
|Серебро (1 унция)
|30,7161
|Платина (1 унция)
|1741,4507
|Палладий (1 унция)
|1126,1490
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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