​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8918 маната, курс рубля - на 0,76% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8918 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.1756 1 Аргентинское песо 0.0381 1 Белорусский рубль 0.8128 1 Бразильский реал 0.4269 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1147 100 Вон Республики Корея 0.1428 1 Чешская крона 0.0732 100 Чилийских песо 0.2397 1 Китайский юань 0.2460 1 Датская крона 0.2533 1 Грузинский лари 0.6077 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.1433 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1781 1 Швейцарский франк 1.6910 1 Израильский шекель 0.4686 1 Канадский доллар 1.2556 1 Кувейтский динар 5.5844 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4050 1 Мексиканское песо 0.0870 1 Молдавский лей 0.0935 1 Египетский фунт 0.1015 1 Норвежская крона 0.1935 100 Узбекских сум 0.0200 1 Польский злотый 0.4411 1 Сингапурский доллар 1.2328 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3410 1 Турецкая лира 0.2877 1 Тайваньский доллар 0.0538 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0633 100 Японских йен 1.5594 1 Новозеландский доллар 1.1067 Золото (1 унция) 2197.5390 Серебро (1 унция) 24.6979 Платина (1 унция) 1350.3100 Палладий (1 унция) 2326.9685