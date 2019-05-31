​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8918 маната, курс рубля - на 0,76% - до 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8918
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.1756
|1 Аргентинское песо
|0.0381
|1 Белорусский рубль
|0.8128
|1 Бразильский реал
|0.4269
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1147
|100 Вон Республики Корея
|0.1428
|1 Чешская крона
|0.0732
|100 Чилийских песо
|0.2397
|1 Китайский юань
|0.2460
|1 Датская крона
|0.2533
|1 Грузинский лари
|0.6077
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1433
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1781
|1 Швейцарский франк
|1.6910
|1 Израильский шекель
|0.4686
|1 Канадский доллар
|1.2556
|1 Кувейтский динар
|5.5844
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4050
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0935
|1 Египетский фунт
|0.1015
|1 Норвежская крона
|0.1935
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4411
|1 Сингапурский доллар
|1.2328
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3410
|1 Турецкая лира
|0.2877
|1 Тайваньский доллар
|0.0538
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.5594
|1 Новозеландский доллар
|1.1067
|Золото (1 унция)
|2197.5390
|Серебро (1 унция)
|24.6979
|Платина (1 унция)
|1350.3100
|Палладий (1 унция)
|2326.9685
Vüsal NəbiyevАвтор новости