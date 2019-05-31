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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8918 маната, курс рубля - на 0,76% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8918
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1756
1 Аргентинское песо 0.0381
1 Белорусский рубль 0.8128
1 Бразильский реал 0.4269
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1147
100 Вон Республики Корея 0.1428
1 Чешская крона 0.0732
100 Чилийских песо 0.2397
1 Китайский юань 0.2460
1 Датская крона 0.2533
1 Грузинский лари 0.6077
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1433
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1781
1 Швейцарский франк 1.6910
1 Израильский шекель 0.4686
1 Канадский доллар 1.2556
1 Кувейтский динар 5.5844
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0235
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4050
1 Мексиканское песо 0.0870
1 Молдавский лей 0.0935
1 Египетский фунт 0.1015
1 Норвежская крона 0.1935
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4411
1 Сингапурский доллар 1.2328
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3410
1 Турецкая лира 0.2877
1 Тайваньский доллар 0.0538
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0633
100 Японских йен 1.5594
1 Новозеландский доллар 1.1067
Золото (1 унция) 2197.5390
Серебро (1 унция) 24.6979
Платина (1 унция) 1350.3100
Палладий (1 унция) 2326.9685
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