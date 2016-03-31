​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2016)

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 1,06% и составил 1,5421 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,88% и составил 1,7453 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,32% и составил 0,0225 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5421
|1 Евро
|1.7453
|1 Российский рубль
|0.0225
|1 Австралийский доллар
|1.1809
|1 Аргентинское песо
|0.1065
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4286
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4199
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1032
|100 Вон Республики Корея
|0.1348
|1 Чешская крона
|0.0645
|100 Чилийских песо
|0.2294
|1 Китайский юань
|0.2385
|1 Датская крона
|0.2342
|1 Грузинский лари
|0.6604
|1 Гонконгский доллар
|0.1989
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2120
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1891
|1 Швейцарский франк
|1.5965
|1 Израильский шекель
|0.4078
|1 Канадский доллар
|1.1865
|1 Кувейтский динар
|5.1071
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0214
|100 Ливанских фунтов
|0.1024
|1 Малазийский ринггит
|0.3929
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0789
|1 Египетский фунт
|0.1737
|1 Норвежская крона
|0.1853
|100 Узбекских сум
|0.0540
|1 Польский злотый
|0.4080
|1 Сингапурский доллар
|1.1413
|1 Саудовский риал
|0.4112
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1428
|1 Турецкая лира
|0.5433
|1 Тайваньский доллар
|0.0479
|1 Таджикский сомони
|0.1960
|1 Новый туркменский манат
|0.4549
|1 Украинская гривна
|0.0587
|100 Японских йен
|1.3740
|1 Новозеландский доллар
|1.0640
|Золото (1 унция)
|1906,4211
|Серебро (1 унция)
|23,5031
|Платина (1 унция)
|1497,3791
|Палладий (1 унция)
|878,9970
Tural İbadlıАвтор новости