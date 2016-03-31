​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2016)

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 1,06% и составил 1,5421 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,88% и составил 1,7453 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,32% и составил 0,0225 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5421 1 Евро 1.7453 1 Российский рубль 0.0225 1 Австралийский доллар 1.1809 1 Аргентинское песо 0.1065 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4286 1 Дирхам ОАЭ 0.4199 1 Южноафриканский рэнд 0.1032 100 Вон Республики Корея 0.1348 1 Чешская крона 0.0645 100 Чилийских песо 0.2294 1 Китайский юань 0.2385 1 Датская крона 0.2342 1 Грузинский лари 0.6604 1 Гонконгский доллар 0.1989 1 Индийская рупия 0.0233 1 Английский фунт стерлингов 2.2120 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1891 1 Швейцарский франк 1.5965 1 Израильский шекель 0.4078 1 Канадский доллар 1.1865 1 Кувейтский динар 5.1071 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0214 100 Ливанских фунтов 0.1024 1 Малазийский ринггит 0.3929 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.0789 1 Египетский фунт 0.1737 1 Норвежская крона 0.1853 100 Узбекских сум 0.0540 1 Польский злотый 0.4080 1 Сингапурский доллар 1.1413 1 Саудовский риал 0.4112 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1428 1 Турецкая лира 0.5433 1 Тайваньский доллар 0.0479 1 Таджикский сомони 0.1960 1 Новый туркменский манат 0.4549 1 Украинская гривна 0.0587 100 Японских йен 1.3740 1 Новозеландский доллар 1.0640 Золото (1 унция) 1906,4211 Серебро (1 унция) 23,5031 Платина (1 унция) 1497,3791 Палладий (1 унция) 878,9970