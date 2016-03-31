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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2016)

    1 Доллар США - 1,5421 маната

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 1,06% и составил 1,5421 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,88% и составил 1,7453 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,32% и составил 0,0225 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5421
    1 Евро 1.7453
    1 Российский рубль 0.0225
    1 Австралийский доллар 1.1809
    1 Аргентинское песо 0.1065
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4286
    1 Дирхам ОАЭ 0.4199
    1 Южноафриканский рэнд 0.1032
    100 Вон Республики Корея 0.1348
    1 Чешская крона 0.0645
    100 Чилийских песо 0.2294
    1 Китайский юань 0.2385
    1 Датская крона 0.2342
    1 Грузинский лари 0.6604
    1 Гонконгский доллар 0.1989
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.2120
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1891
    1 Швейцарский франк 1.5965
    1 Израильский шекель 0.4078
    1 Канадский доллар 1.1865
    1 Кувейтский динар 5.1071
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0214
    100 Ливанских фунтов 0.1024
    1 Малазийский ринггит 0.3929
    1 Мексиканское песо 0.0893
    1 Молдавский лей 0.0789
    1 Египетский фунт 0.1737
    1 Норвежская крона 0.1853
    100 Узбекских сум 0.0540
    1 Польский злотый 0.4080
    1 Сингапурский доллар 1.1413
    1 Саудовский риал 0.4112
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1428
    1 Турецкая лира 0.5433
    1 Тайваньский доллар 0.0479
    1 Таджикский сомони 0.1960
    1 Новый туркменский манат 0.4549
    1 Украинская гривна 0.0587
    100 Японских йен 1.3740
    1 Новозеландский доллар 1.0640
    Золото (1 унция) 1906,4211
    Серебро (1 унция) 23,5031
    Платина (1 унция) 1497,3791
    Палладий (1 унция) 878,9970

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