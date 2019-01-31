Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2019)

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 1,9555 маната, курс рубля повысился на 0,78%, составив 0,0260 маната.