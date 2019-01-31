Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2019)

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 1,9555 маната, курс рубля повысился на 0,78%, составив 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9555
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.2353
|1 Аргентинское песо
|0.0454
|1 Белорусский рубль
|0.7897
|1 Бразильский реал
|0.4619
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1276
|100 Вон Республики Корея
|0.1530
|1 Чешская крона
|0.0759
|100 Чилийских песо
|0.2547
|1 Китайский юань
|0.2537
|1 Датская крона
|0.2619
|1 Грузинский лари
|0.6409
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2313
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1885
|1 Швейцарский франк
|1.7125
|1 Израильский шекель
|0.4650
|1 Канадский доллар
|1.2946
|1 Кувейтский динар
|5.6121
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4159
|1 Мексиканское песо
|0.0888
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2023
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4562
|1 Сингапурский доллар
|1.2629
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3752
|1 Турецкая лира
|0.3255
|1 Тайваньский доллар
|0.0554
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0613
|100 Японских йен
|1.5623
|1 Новозеландский доллар
|1.1751
|Золото (1 унция)
|2243.3625
|Серебро (1 унция)
|27.2570
|Платина (1 унция)
|1389.2400
|Палладий (1 унция)
|2314.3035
Nərmin RəhimovaАвтор новости