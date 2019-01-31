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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2019)

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 1,9555 маната, курс рубля повысился на 0,78%, составив 0,0260 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9555
    1 Российский рубль 0.0260
    1 Австралийский доллар 1.2353
    1 Аргентинское песо 0.0454
    1 Белорусский рубль 0.7897
    1 Бразильский реал 0.4619
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1276
    100 Вон Республики Корея 0.1530
    1 Чешская крона 0.0759
    100 Чилийских песо 0.2547
    1 Китайский юань 0.2537
    1 Датская крона 0.2619
    1 Грузинский лари 0.6409
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 2.2313
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1885
    1 Швейцарский франк 1.7125
    1 Израильский шекель 0.4650
    1 Канадский доллар 1.2946
    1 Кувейтский динар 5.6121
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0242
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.4159
    1 Мексиканское песо 0.0888
    1 Молдавский лей 0.0994
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2023
    100 Узбекских сум 0.0200
    1 Польский злотый 0.4562
    1 Сингапурский доллар 1.2629
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3752
    1 Турецкая лира 0.3255
    1 Тайваньский доллар 0.0554
    1 Таджикский сомони 0.1801
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0613
    100 Японских йен 1.5623
    1 Новозеландский доллар 1.1751
    Золото (1 унция) 2243.3625
    Серебро (1 унция) 27.2570
    Платина (1 унция) 1389.2400
    Палладий (1 унция) 2314.3035
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