 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2017)

    1 доллар США - 1,9165 маната

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,9165 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,31% и составил 2,0500 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0320 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.9165
    1 Евро 2.0500
    1 Российский рубль 0.0320
    1 Австралийский доллар 1.4499
    1 Аргентинское песо 0.1204
    1 Белорусский рубль 0.9904
    1 Бразильский реал 0.6129
    1 Дирхам ОАЭ 0.5218
    1 Южноафриканский рэнд 0.1418
    100 Вон Республики Корея 0.1646
    1 Чешская крона 0.0759
    100 Чилийских песо 0.2956
    1 Китайский юань 0.2785
    1 Датская крона 0.2756
    1 Грузинский лари 0.7092
    1 Гонконгский доллар 0.2470
    1 Индийская рупия 0.0282
    1 Английский фунт стерлингов 2.3975
    100 Индонезийских рупий 0.0144
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.2171
    1 Швейцарский франк 1.9258
    1 Израильский шекель 0.5080
    1 Канадский доллар 1.4635
    1 Кувейтский динар 6.2857
    1 Казахстанский тенге 0.0059
    1 Киргизский сом 0.0277
    100 Ливанских фунтов 0.1271
    1 Малазийский ринггит 0.4327
    1 Мексиканское песо 0.0922
    1 Молдавский лей 0.0961
    1 Египетский фунт 0.1014
    1 Норвежская крона 0.2305
    100 Узбекских сум 0.0589
    1 Польский злотый 0.4724
    1 Сингапурский доллар 1.3502
    1 Саудовский риал 0.5111
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.5957
    1 Турецкая лира 0.5067
    1 Тайваньский доллар 0.0610
    1 Таджикский сомони 0.2418
    1 Новый туркменский манат 0.5484
    1 Украинская гривна 0.0707
    100 Японских йен 1.6875
    1 Новозеландский доллар 1.3973
    Золото (1 унция) 2286,0012
    Серебро (1 унция) 32,8680
    Платина (1 унция) 1876,2535
    Палладий (1 унция) 1399,0450
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi