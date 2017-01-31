Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2017)

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,9165 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,31% и составил 2,0500 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0320 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.9165 1 Евро 2.0500 1 Российский рубль 0.0320 1 Австралийский доллар 1.4499 1 Аргентинское песо 0.1204 1 Белорусский рубль 0.9904 1 Бразильский реал 0.6129 1 Дирхам ОАЭ 0.5218 1 Южноафриканский рэнд 0.1418 100 Вон Республики Корея 0.1646 1 Чешская крона 0.0759 100 Чилийских песо 0.2956 1 Китайский юань 0.2785 1 Датская крона 0.2756 1 Грузинский лари 0.7092 1 Гонконгский доллар 0.2470 1 Индийская рупия 0.0282 1 Английский фунт стерлингов 2.3975 100 Индонезийских рупий 0.0144 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.2171 1 Швейцарский франк 1.9258 1 Израильский шекель 0.5080 1 Канадский доллар 1.4635 1 Кувейтский динар 6.2857 1 Казахстанский тенге 0.0059 1 Киргизский сом 0.0277 100 Ливанских фунтов 0.1271 1 Малазийский ринггит 0.4327 1 Мексиканское песо 0.0922 1 Молдавский лей 0.0961 1 Египетский фунт 0.1014 1 Норвежская крона 0.2305 100 Узбекских сум 0.0589 1 Польский злотый 0.4724 1 Сингапурский доллар 1.3502 1 Саудовский риал 0.5111 1 СДР (спец. права заимствования) 2.5957 1 Турецкая лира 0.5067 1 Тайваньский доллар 0.0610 1 Таджикский сомони 0.2418 1 Новый туркменский манат 0.5484 1 Украинская гривна 0.0707 100 Японских йен 1.6875 1 Новозеландский доллар 1.3973 Золото (1 унция) 2286,0012 Серебро (1 унция) 32,8680 Платина (1 унция) 1876,2535 Палладий (1 унция) 1399,0450