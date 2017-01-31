Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2017)

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,9165 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,31% и составил 2,0500 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0320 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.9165
|1 Евро
|2.0500
|1 Российский рубль
|0.0320
|1 Австралийский доллар
|1.4499
|1 Аргентинское песо
|0.1204
|1 Белорусский рубль
|0.9904
|1 Бразильский реал
|0.6129
|1 Дирхам ОАЭ
|0.5218
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1418
|100 Вон Республики Корея
|0.1646
|1 Чешская крона
|0.0759
|100 Чилийских песо
|0.2956
|1 Китайский юань
|0.2785
|1 Датская крона
|0.2756
|1 Грузинский лари
|0.7092
|1 Гонконгский доллар
|0.2470
|1 Индийская рупия
|0.0282
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3975
|100 Индонезийских рупий
|0.0144
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.2171
|1 Швейцарский франк
|1.9258
|1 Израильский шекель
|0.5080
|1 Канадский доллар
|1.4635
|1 Кувейтский динар
|6.2857
|1 Казахстанский тенге
|0.0059
|1 Киргизский сом
|0.0277
|100 Ливанских фунтов
|0.1271
|1 Малазийский ринггит
|0.4327
|1 Мексиканское песо
|0.0922
|1 Молдавский лей
|0.0961
|1 Египетский фунт
|0.1014
|1 Норвежская крона
|0.2305
|100 Узбекских сум
|0.0589
|1 Польский злотый
|0.4724
|1 Сингапурский доллар
|1.3502
|1 Саудовский риал
|0.5111
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.5957
|1 Турецкая лира
|0.5067
|1 Тайваньский доллар
|0.0610
|1 Таджикский сомони
|0.2418
|1 Новый туркменский манат
|0.5484
|1 Украинская гривна
|0.0707
|100 Японских йен
|1.6875
|1 Новозеландский доллар
|1.3973
|Золото (1 унция)
|2286,0012
|Серебро (1 унция)
|32,8680
|Платина (1 унция)
|1876,2535
|Палладий (1 унция)
|1399,0450
Tural İbadlıАвтор новости
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