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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2017)

    1 Доллар США - 1.7002 маната

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,16% - до 1,9751 маната, а курс рубля снизился на 0,34% и составил 0,0293 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 1.9751
    1 Российский рубль 0.0293
    1 Австралийский доллар 1.3054
    1 Аргентинское песо 0.0966
    1 Белорусский рубль 0.8574
    1 Бразильский реал 0.5253
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1205
    100 Вон Республики Корея 0.1513
    1 Чешская крона 0.0771
    100 Чилийских песо 0.2676
    1 Китайский юань 0.2559
    1 Датская крона 0.2654
    1 Грузинский лари 0.6636
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.2355
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2035
    1 Швейцарский франк 1.7047
    1 Израильский шекель 0.4822
    1 Канадский доллар 1.3257
    1 Кувейтский динар 5.6261
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4011
    1 Мексиканское песо 0.0889
    1 Молдавский лей 0.0984
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2087
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4652
    1 Сингапурский доллар 1.2453
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3836
    1 Турецкая лира 0.4502
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.4966
    1 Новозеландский доллар 1.1638
    Золото (1 унция) 2153,2183
    Серебро (1 унция) 28,4443
    Платина (1 унция) 1559,0834
    Палладий (1 унция) 1652,5944
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