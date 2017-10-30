Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2017)

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,16% - до 1,9751 маната, а курс рубля снизился на 0,34% и составил 0,0293 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9751
|1 Российский рубль
|0.0293
|1 Австралийский доллар
|1.3054
|1 Аргентинское песо
|0.0966
|1 Белорусский рубль
|0.8574
|1 Бразильский реал
|0.5253
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1205
|100 Вон Республики Корея
|0.1513
|1 Чешская крона
|0.0771
|100 Чилийских песо
|0.2676
|1 Китайский юань
|0.2559
|1 Датская крона
|0.2654
|1 Грузинский лари
|0.6636
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2355
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2035
|1 Швейцарский франк
|1.7047
|1 Израильский шекель
|0.4822
|1 Канадский доллар
|1.3257
|1 Кувейтский динар
|5.6261
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4011
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0984
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2087
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4652
|1 Сингапурский доллар
|1.2453
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3836
|1 Турецкая лира
|0.4502
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.4966
|1 Новозеландский доллар
|1.1638
|Золото (1 унция)
|2153,2183
|Серебро (1 унция)
|28,4443
|Платина (1 унция)
|1559,0834
|Палладий (1 унция)
|1652,5944
Namiq HüseynovАвтор новости
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