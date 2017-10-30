Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2017)

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,16% - до 1,9751 маната, а курс рубля снизился на 0,34% и составил 0,0293 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9751 1 Российский рубль 0.0293 1 Австралийский доллар 1.3054 1 Аргентинское песо 0.0966 1 Белорусский рубль 0.8574 1 Бразильский реал 0.5253 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1205 100 Вон Республики Корея 0.1513 1 Чешская крона 0.0771 100 Чилийских песо 0.2676 1 Китайский юань 0.2559 1 Датская крона 0.2654 1 Грузинский лари 0.6636 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2355 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2035 1 Швейцарский франк 1.7047 1 Израильский шекель 0.4822 1 Канадский доллар 1.3257 1 Кувейтский динар 5.6261 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4011 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0984 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2087 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4652 1 Сингапурский доллар 1.2453 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3836 1 Турецкая лира 0.4502 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.4966 1 Новозеландский доллар 1.1638 Золото (1 унция) 2153,2183 Серебро (1 унция) 28,4443 Платина (1 унция) 1559,0834 Палладий (1 унция) 1652,5944