​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2015)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился, оставшись на уровне 1,0480 манатов.

Как сообщает Report, курс евро также не изменился и остался равен 1,1795 манатам.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,63% и составил 0,0159 манатов.