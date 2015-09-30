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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2015)

    1 Доллар США = 1.0480 манатов

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился, оставшись на уровне 1,0480 манатов.

    Как сообщает Report, курс евро также не изменился и остался равен 1,1795 манатам.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,63% и составил 0,0159 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0480
    1 Евро 1.1795
    1 Российский рубль 0.0159
    1 Австралийский доллар 0.7350
    1 Аргентинское песо 0.1112
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2583
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0752
    100 Вон Республики Корея 0.0882
    1 Чешская крона 0.0434
    100 Чилийских песо 0.1489
    1 Китайский юань 0.1649
    1 Датская крона 0.1582
    1 Грузинский лари 0.4403
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0159
    1 Английский фунт стерлингов 1.5892
    100 Индонезийских рупий 0.0071
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1251
    1 Швейцарский франк 1.0790
    1 Израильский шекель 0.2665
    1 Канадский доллар 0.7813
    1 Кувейтский динар 3.4692
    1 Казахстанский тенге 0.0039
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2358
    1 Мексиканское песо 0.0617
    1 Молдавский лей 0.0525
    1 Египетский фунт 0.1338
    1 Норвежская крона 0.1238
    100 Узбекских сум 0.0400
    1 Польский злотый 0.2785
    1 Сингапурский доллар 0.7354
    1 Саудовский риал 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4722
    1 Турецкая лира 0.3454
    1 Тайваньский доллар 0.0319
    1 Таджикский сомони 0.1634
    1 Новый туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0488
    100 Японских йен 0.8742
    1 Новозеландский доллар 0.6680
    Золото (1 унция) 1186,4408
    Серебро (1 унция) 15,2798
    Платина (1 унция) 954,7280
    Палладий (1 унция) 681,2000
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