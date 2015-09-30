​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2015)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился, оставшись на уровне 1,0480 манатов.
Как сообщает Report, курс евро также не изменился и остался равен 1,1795 манатам.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,63% и составил 0,0159 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0480
|1 Евро
|1.1795
|1 Российский рубль
|0.0159
|1 Австралийский доллар
|0.7350
|1 Аргентинское песо
|0.1112
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2583
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0752
|100 Вон Республики Корея
|0.0882
|1 Чешская крона
|0.0434
|100 Чилийских песо
|0.1489
|1 Китайский юань
|0.1649
|1 Датская крона
|0.1582
|1 Грузинский лари
|0.4403
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5892
|100 Индонезийских рупий
|0.0071
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1251
|1 Швейцарский франк
|1.0790
|1 Израильский шекель
|0.2665
|1 Канадский доллар
|0.7813
|1 Кувейтский динар
|3.4692
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2358
|1 Мексиканское песо
|0.0617
|1 Молдавский лей
|0.0525
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.1238
|100 Узбекских сум
|0.0400
|1 Польский злотый
|0.2785
|1 Сингапурский доллар
|0.7354
|1 Саудовский риал
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4722
|1 Турецкая лира
|0.3454
|1 Тайваньский доллар
|0.0319
|1 Таджикский сомони
|0.1634
|1 Новый туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0488
|100 Японских йен
|0.8742
|1 Новозеландский доллар
|0.6680
|Золото (1 унция)
|1186,4408
|Серебро (1 унция)
|15,2798
|Платина (1 унция)
|954,7280
|Палладий (1 унция)
|681,2000
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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