Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2016)

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос и составил 1,6280 маната Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,27% - до 1,8188 маната. Курс рубля вырос на 0,4%, составив 0,0252 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6280
|1 Евро
|1.8188
|1 Российский рубль
|0.0252
|1 Австралийский доллар
|1.2323
|1 Аргентинское песо
|0.1078
|1 Белорусский рубль
|0.8312
|1 Бразильский реал
|0.5042
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4432
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1127
|100 Вон Республики Корея
|0.1456
|1 Чешская крона
|0.0673
|100 Чилийских песо
|0.2422
|1 Китайский юань
|0.2438
|1 Датская крона
|0.2443
|1 Грузинский лари
|0.7078
|1 Гонконгский доллар
|0.2099
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1304
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1919
|1 Швейцарский франк
|1.6600
|1 Израильский шекель
|0.4296
|1 Канадский доллар
|1.2500
|1 Кувейтский динар
|5.3970
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1081
|1 Малазийский ринггит
|0.4020
|1 Мексиканское песо
|0.0874
|1 Молдавский лей
|0.0826
|1 Египетский фунт
|0.1833
|1 Норвежская крона
|0.1964
|100 Узбекских сум
|0.0544
|1 Польский злотый
|0.4187
|1 Сингапурский доллар
|1.1963
|1 Саудовский риал
|0.4341
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2738
|1 Турецкая лира
|0.5507
|1 Тайваньский доллар
|0.0513
|1 Таджикский сомони
|0.2074
|1 Новый туркменский манат
|0.4659
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5937
|1 Новозеландский доллар
|1.1801
|Золото (1 унция)
|2146,9250
|Серебро (1 унция)
|30,5250
|Платина (1 унция)
|1753,3560
|Палладий (1 унция)
|1123,3200
Economic DepartmentАвтор новости