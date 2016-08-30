Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2016)

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос и составил 1,6280 маната Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,27% - до 1,8188 маната. Курс рубля вырос на 0,4%, составив 0,0252 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6280 1 Евро 1.8188 1 Российский рубль 0.0252 1 Австралийский доллар 1.2323 1 Аргентинское песо 0.1078 1 Белорусский рубль 0.8312 1 Бразильский реал 0.5042 1 Дирхам ОАЭ 0.4432 1 Южноафриканский рэнд 0.1127 100 Вон Республики Корея 0.1456 1 Чешская крона 0.0673 100 Чилийских песо 0.2422 1 Китайский юань 0.2438 1 Датская крона 0.2443 1 Грузинский лари 0.7078 1 Гонконгский доллар 0.2099 1 Индийская рупия 0.0243 1 Английский фунт стерлингов 2.1304 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1919 1 Швейцарский франк 1.6600 1 Израильский шекель 0.4296 1 Канадский доллар 1.2500 1 Кувейтский динар 5.3970 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1081 1 Малазийский ринггит 0.4020 1 Мексиканское песо 0.0874 1 Молдавский лей 0.0826 1 Египетский фунт 0.1833 1 Норвежская крона 0.1964 100 Узбекских сум 0.0544 1 Польский злотый 0.4187 1 Сингапурский доллар 1.1963 1 Саудовский риал 0.4341 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2738 1 Турецкая лира 0.5507 1 Тайваньский доллар 0.0513 1 Таджикский сомони 0.2074 1 Новый туркменский манат 0.4659 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.5937 1 Новозеландский доллар 1.1801 Золото (1 унция) 2146,9250 Серебро (1 унция) 30,5250 Платина (1 унция) 1753,3560 Палладий (1 унция) 1123,3200