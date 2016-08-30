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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2016)

    1 доллар США - 1,6280 маната

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос и составил 1,6280 маната Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,27% - до 1,8188 маната. Курс рубля вырос на 0,4%, составив 0,0252 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6280
    1 Евро 1.8188
    1 Российский рубль 0.0252
    1 Австралийский доллар 1.2323
    1 Аргентинское песо 0.1078
    1 Белорусский рубль 0.8312
    1 Бразильский реал 0.5042
    1 Дирхам ОАЭ 0.4432
    1 Южноафриканский рэнд 0.1127
    100 Вон Республики Корея 0.1456
    1 Чешская крона 0.0673
    100 Чилийских песо 0.2422
    1 Китайский юань 0.2438
    1 Датская крона 0.2443
    1 Грузинский лари 0.7078
    1 Гонконгский доллар 0.2099
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.1304
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1919
    1 Швейцарский франк 1.6600
    1 Израильский шекель 0.4296
    1 Канадский доллар 1.2500
    1 Кувейтский динар 5.3970
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1081
    1 Малазийский ринггит 0.4020
    1 Мексиканское песо 0.0874
    1 Молдавский лей 0.0826
    1 Египетский фунт 0.1833
    1 Норвежская крона 0.1964
    100 Узбекских сум 0.0544
    1 Польский злотый 0.4187
    1 Сингапурский доллар 1.1963
    1 Саудовский риал 0.4341
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2738
    1 Турецкая лира 0.5507
    1 Тайваньский доллар 0.0513
    1 Таджикский сомони 0.2074
    1 Новый туркменский манат 0.4659
    1 Украинская гривна 0.0637
    100 Японских йен 1.5937
    1 Новозеландский доллар 1.1801
    Золото (1 унция) 2146,9250
    Серебро (1 унция) 30,5250
    Платина (1 унция) 1753,3560
    Палладий (1 унция) 1123,3200

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