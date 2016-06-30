​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2016)

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5394 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,51% и составил 1,7090 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0241 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5394
|1 Евро
|1.7090
|1 Российский рубль
|0.0241
|1 Австралийский доллар
|1.1449
|1 Аргентинское песо
|0.1029
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4744
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4191
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1038
|100 Вон Республики Корея
|0.1337
|1 Чешская крона
|0.0631
|100 Чилийских песо
|0.2326
|1 Китайский юань
|0.2317
|1 Датская крона
|0.2298
|1 Грузинский лари
|0.6537
|1 Гонконгский доллар
|0.1984
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0622
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1817
|1 Швейцарский франк
|1.5700
|1 Израильский шекель
|0.3997
|1 Канадский доллар
|1.1883
|1 Кувейтский динар
|5.0982
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0228
|100 Ливанских фунтов
|0.1021
|1 Малазийский ринггит
|0.3825
|1 Мексиканское песо
|0.0830
|1 Молдавский лей
|0.0777
|1 Египетский фунт
|0.1734
|1 Норвежская крона
|0.1832
|100 Узбекских сум
|0.0523
|1 Польский злотый
|0.3867
|1 Сингапурский доллар
|1.1410
|1 Саудовский риал
|0.4104
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1488
|1 Турецкая лира
|0.5315
|1 Тайваньский доллар
|0.0477
|1 Таджикский сомони
|0.1959
|1 Новый туркменский манат
|0.4577
|1 Украинская гривна
|0.0618
|100 Японских йен
|1.4984
|1 Новозеландский доллар
|1.0910
|Золото (1 унция)
|2034,3171
|Серебро (1 унция)
|28,1556
|Платина (1 унция)
|1534,7818
|Палладий (1 унция)
|895,9308
Nərmin RəhimovaАвтор новости