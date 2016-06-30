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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2016)

    1 доллар США - 1,5394 маната

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5394 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,51% и составил 1,7090 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0241 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5394
    1 Евро 1.7090
    1 Российский рубль 0.0241
    1 Австралийский доллар 1.1449
    1 Аргентинское песо 0.1029
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4744
    1 Дирхам ОАЭ 0.4191
    1 Южноафриканский рэнд 0.1038
    100 Вон Республики Корея 0.1337
    1 Чешская крона 0.0631
    100 Чилийских песо 0.2326
    1 Китайский юань 0.2317
    1 Датская крона 0.2298
    1 Грузинский лари 0.6537
    1 Гонконгский доллар 0.1984
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.0622
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1817
    1 Швейцарский франк 1.5700
    1 Израильский шекель 0.3997
    1 Канадский доллар 1.1883
    1 Кувейтский динар 5.0982
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0228
    100 Ливанских фунтов 0.1021
    1 Малазийский ринггит 0.3825
    1 Мексиканское песо 0.0830
    1 Молдавский лей 0.0777
    1 Египетский фунт 0.1734
    1 Норвежская крона 0.1832
    100 Узбекских сум 0.0523
    1 Польский злотый 0.3867
    1 Сингапурский доллар 1.1410
    1 Саудовский риал 0.4104
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1488
    1 Турецкая лира 0.5315
    1 Тайваньский доллар 0.0477
    1 Таджикский сомони 0.1959
    1 Новый туркменский манат 0.4577
    1 Украинская гривна 0.0618
    100 Японских йен 1.4984
    1 Новозеландский доллар 1.0910
    Золото (1 унция) 2034,3171
    Серебро (1 унция) 28,1556
    Платина (1 унция) 1534,7818
    Палладий (1 унция) 895,9308

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