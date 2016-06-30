​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2016)

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5394 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,51% и составил 1,7090 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0241 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5394 1 Евро 1.7090 1 Российский рубль 0.0241 1 Австралийский доллар 1.1449 1 Аргентинское песо 0.1029 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4744 1 Дирхам ОАЭ 0.4191 1 Южноафриканский рэнд 0.1038 100 Вон Республики Корея 0.1337 1 Чешская крона 0.0631 100 Чилийских песо 0.2326 1 Китайский юань 0.2317 1 Датская крона 0.2298 1 Грузинский лари 0.6537 1 Гонконгский доллар 0.1984 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.0622 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1817 1 Швейцарский франк 1.5700 1 Израильский шекель 0.3997 1 Канадский доллар 1.1883 1 Кувейтский динар 5.0982 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0228 100 Ливанских фунтов 0.1021 1 Малазийский ринггит 0.3825 1 Мексиканское песо 0.0830 1 Молдавский лей 0.0777 1 Египетский фунт 0.1734 1 Норвежская крона 0.1832 100 Узбекских сум 0.0523 1 Польский злотый 0.3867 1 Сингапурский доллар 1.1410 1 Саудовский риал 0.4104 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1488 1 Турецкая лира 0.5315 1 Тайваньский доллар 0.0477 1 Таджикский сомони 0.1959 1 Новый туркменский манат 0.4577 1 Украинская гривна 0.0618 100 Японских йен 1.4984 1 Новозеландский доллар 1.0910 Золото (1 унция) 2034,3171 Серебро (1 унция) 28,1556 Платина (1 унция) 1534,7818 Палладий (1 унция) 895,9308