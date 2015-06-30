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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2015)

    1 доллар - 1,0483 манат

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0483
    1 Евро 1.1733
    1 Российский рубль 0.0188
    1 Австралийский доллар 0.8047
    1 Аргентинское песо 0.1154
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3362
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0854
    100 Вон Республики Корея 0.0937
    1 Чешская крона 0.0430
    100 Чилийских песо 0.1639
    1 Китайский юань 0.1689
    1 Датская крона 0.1572
    1 Грузинский лари 0.4667
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6486
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1272
    1 Швейцарский франк 1.1278
    1 Израильский шекель 0.2776
    1 Канадский доллар 0.8452
    1 Кувейтский динар 3.4682
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2769
    1 Мексиканское песо 0.0668
    1 Молдавский лей 0.0563
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1330
    100 Узбекских сум 0.0410
    1 Польский злотый 0.2799
    1 Сингапурский доллар 0.7780
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4710
    1 Турецкая лира 0.3875
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.8570
    1 Новозеландский доллар 0.7146
    Золото (1 унция) 1232,8008
    Серебро (1 унция) 16,4269
    Платина (1 унция) 1133,2123
    Палладий (1 унция) 705,5059
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