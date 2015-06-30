Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2015)

30 июня, 2015 09:40

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0483 1 Евро 1.1733 1 Российский рубль 0.0188 1 Австралийский доллар 0.8047 1 Аргентинское песо 0.1154 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3362 1 Дирхам ОАЭ 0.2854 1 Южноафриканский рэнд 0.0854 100 Вон Республики Корея 0.0937 1 Чешская крона 0.0430 100 Чилийских песо 0.1639 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1572 1 Грузинский лари 0.4667 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6486 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1272 1 Швейцарский франк 1.1278 1 Израильский шекель 0.2776 1 Канадский доллар 0.8452 1 Кувейтский динар 3.4682 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2769 1 Мексиканское песо 0.0668 1 Молдавский лей 0.0563 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1330 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2799 1 Сингапурский доллар 0.7780 1 Саудовский риял 0.2795 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4710 1 Турецкая лира 0.3875 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.8570 1 Новозеландский доллар 0.7146 Золото (1 унция) 1232,8008 Серебро (1 унция) 16,4269 Платина (1 унция) 1133,2123 Палладий (1 унция) 705,5059