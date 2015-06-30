Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2015)

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0483
|1 Евро
|1.1733
|1 Российский рубль
|0.0188
|1 Австралийский доллар
|0.8047
|1 Аргентинское песо
|0.1154
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3362
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0854
|100 Вон Республики Корея
|0.0937
|1 Чешская крона
|0.0430
|100 Чилийских песо
|0.1639
|1 Китайский юань
|0.1689
|1 Датская крона
|0.1572
|1 Грузинский лари
|0.4667
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6486
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1272
|1 Швейцарский франк
|1.1278
|1 Израильский шекель
|0.2776
|1 Канадский доллар
|0.8452
|1 Кувейтский динар
|3.4682
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2769
|1 Мексиканское песо
|0.0668
|1 Молдавский лей
|0.0563
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1330
|100 Узбекских сум
|0.0410
|1 Польский злотый
|0.2799
|1 Сингапурский доллар
|0.7780
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4710
|1 Турецкая лира
|0.3875
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.8570
|1 Новозеландский доллар
|0.7146
|Золото (1 унция)
|1232,8008
|Серебро (1 унция)
|16,4269
|Платина (1 унция)
|1133,2123
|Палладий (1 унция)
|705,5059
Tural İbadlıАвтор новости
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