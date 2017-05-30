Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2017)

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7020 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,65% - до 1,8939 маната. Курс рубля повысился на 0,33% - до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7020 1 Евро 1.8939 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.2635 1 Аргентинское песо 0.1065 1 Белорусский рубль 0.9128 1 Бразильский реал 0.5226 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1309 100 Вон Республики Корея 0.1513 1 Чешская крона 0.0714 100 Чилийских песо 0.2523 1 Китайский юань 0.2483 1 Датская крона 0.2546 1 Грузинский лари 0.6970 1 Гонконгский доллар 0.2184 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.1809 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1949 1 Швейцарский франк 1.7388 1 Израильский шекель 0.4766 1 Канадский доллар 1.2630 1 Кувейтский динар 5.6042 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3973 1 Мексиканское песо 0.0920 1 Молдавский лей 0.0936 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.2016 100 Узбекских сум 0.0445 1 Польский злотый 0.4527 1 Сингапурский доллар 1.2265 1 Саудовский риал 0.4538 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3548 1 Турецкая лира 0.4756 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4869 1 Украинская гривна 0.0646 100 Японских йен 1.5349 1 Новозеландский доллар 1.1996 Золото (1 унция) 2153,1151 Серебро (1 унция) 29,6659 Платина (1 унция) 1635,6220 Палладий (1 унция) 1327,5600