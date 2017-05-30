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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7020 маната

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7020 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,65% - до 1,8939 маната. Курс рубля повысился на 0,33% - до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7020
    1 Евро 1.8939
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.2635
    1 Аргентинское песо 0.1065
    1 Белорусский рубль 0.9128
    1 Бразильский реал 0.5226
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1309
    100 Вон Республики Корея 0.1513
    1 Чешская крона 0.0714
    100 Чилийских песо 0.2523
    1 Китайский юань 0.2483
    1 Датская крона 0.2546
    1 Грузинский лари 0.6970
    1 Гонконгский доллар 0.2184
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.1809
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1949
    1 Швейцарский франк 1.7388
    1 Израильский шекель 0.4766
    1 Канадский доллар 1.2630
    1 Кувейтский динар 5.6042
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3973
    1 Мексиканское песо 0.0920
    1 Молдавский лей 0.0936
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.2016
    100 Узбекских сум 0.0445
    1 Польский злотый 0.4527
    1 Сингапурский доллар 1.2265
    1 Саудовский риал 0.4538
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3548
    1 Турецкая лира 0.4756
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4869
    1 Украинская гривна 0.0646
    100 Японских йен 1.5349
    1 Новозеландский доллар 1.1996
    Золото (1 унция) 2153,1151
    Серебро (1 унция) 29,6659
    Платина (1 унция) 1635,6220
    Палладий (1 унция) 1327,5600
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