Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2017)

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7020 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,65% - до 1,8939 маната. Курс рубля повысился на 0,33% - до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7020
|1 Евро
|1.8939
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.2635
|1 Аргентинское песо
|0.1065
|1 Белорусский рубль
|0.9128
|1 Бразильский реал
|0.5226
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1309
|100 Вон Республики Корея
|0.1513
|1 Чешская крона
|0.0714
|100 Чилийских песо
|0.2523
|1 Китайский юань
|0.2483
|1 Датская крона
|0.2546
|1 Грузинский лари
|0.6970
|1 Гонконгский доллар
|0.2184
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1809
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1949
|1 Швейцарский франк
|1.7388
|1 Израильский шекель
|0.4766
|1 Канадский доллар
|1.2630
|1 Кувейтский динар
|5.6042
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3973
|1 Мексиканское песо
|0.0920
|1 Молдавский лей
|0.0936
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.2016
|100 Узбекских сум
|0.0445
|1 Польский злотый
|0.4527
|1 Сингапурский доллар
|1.2265
|1 Саудовский риал
|0.4538
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3548
|1 Турецкая лира
|0.4756
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4869
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.5349
|1 Новозеландский доллар
|1.1996
|Золото (1 унция)
|2153,1151
|Серебро (1 унция)
|29,6659
|Платина (1 унция)
|1635,6220
|Палладий (1 унция)
|1327,5600
Nərmin RəhimovaАвтор новости