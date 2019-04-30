​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9020 маната, курс рубля вырос на 0,76% - до 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9020
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1977
|1 Аргентинское песо
|0.0383
|1 Белорусский рубль
|0.8064
|1 Бразильский реал
|0.4312
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1185
|100 Вон Республики Корея
|0.1460
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2501
|1 Китайский юань
|0.2523
|1 Датская крона
|0.2548
|1 Грузинский лари
|0.6289
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2000
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1788
|1 Швейцарский франк
|1.6680
|1 Израильский шекель
|0.4711
|1 Канадский доллар
|1.2626
|1 Кувейтский динар
|5.5874
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4111
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0953
|1 Египетский фунт
|0.0990
|1 Норвежская крона
|0.1964
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4430
|1 Сингапурский доллар
|1.2481
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3501
|1 Турецкая лира
|0.2853
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0640
|100 Японских йен
|1.5246
|1 Новозеландский доллар
|1.1328
|Золото (1 унция)
|2181.9755
|Серебро (1 унция)
|25.4388
|Платина (1 унция)
|1527.8580
|Палладий (1 унция)
|2342.7530
Vüsal NəbiyevАвтор новости