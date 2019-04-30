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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9020 маната, курс рубля вырос на 0,76% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9020
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1977
1 Аргентинское песо 0.0383
1 Белорусский рубль 0.8064
1 Бразильский реал 0.4312
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1185
100 Вон Республики Корея 0.1460
1 Чешская крона 0.0741
100 Чилийских песо 0.2501
1 Китайский юань 0.2523
1 Датская крона 0.2548
1 Грузинский лари 0.6289
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0243
1 Британский фунт стерлингов 2.2000
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1788
1 Швейцарский франк 1.6680
1 Израильский шекель 0.4711
1 Канадский доллар 1.2626
1 Кувейтский динар 5.5874
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4111
1 Мексиканское песо 0.0893
1 Молдавский лей 0.0953
1 Египетский фунт 0.0990
1 Норвежская крона 0.1964
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4430
1 Сингапурский доллар 1.2481
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3501
1 Турецкая лира 0.2853
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0640
100 Японских йен 1.5246
1 Новозеландский доллар 1.1328
Золото (1 унция) 2181.9755
Серебро (1 унция) 25.4388
Платина (1 унция) 1527.8580
Палладий (1 унция) 2342.7530
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