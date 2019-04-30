​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9020 маната, курс рубля вырос на 0,76% - до 0,0264 маната.