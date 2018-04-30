Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2018)

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14%, до 2,0618 маната, курс рубля – на 0,37%, до 0,0272 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0618
|1 Российский рубль
|0.0272
|1 Австралийский доллар
|1.2865
|1 Аргентинское песо
|0.0828
|1 Белорусский рубль
|0.8482
|1 Бразильский реал
|0.4916
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1381
|100 Вон Республики Корея
|0.1593
|1 Чешская крона
|0.0810
|100 Чилийских песо
|0.2796
|1 Китайский юань
|0.2685
|1 Датская крона
|0.2767
|1 Грузинский лари
|0.6883
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0255
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3432
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.1962
|1 Швейцарский франк
|1.7208
|1 Израильский шекель
|0.4740
|1 Канадский доллар
|1.3236
|1 Кувейтский динар
|5.6495
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4337
|1 Мексиканское песо
|0.0913
|1 Молдавский лей
|0.1025
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2134
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4900
|1 Сингапурский доллар
|1.2841
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4443
|1 Турецкая лира
|0.4198
|1 Тайваньский доллар
|0.0575
|1 Таджикский сомони
|0.1913
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5576
|1 Новозеландский доллар
|1.2035
|Золото (1 унция)
|2246.8815
|Серебро (1 унция)
|28.0073
|Платина (1 унция)
|1547,3655
|Палладий (1 унция)
|1654,4485
Tural İbadlıАвтор новости