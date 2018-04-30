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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2018)

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14%, до 2,0618 маната, курс рубля – на 0,37%, до 0,0272 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0618
    1 Российский рубль 0.0272
    1 Австралийский доллар 1.2865
    1 Аргентинское песо 0.0828
    1 Белорусский рубль 0.8482
    1 Бразильский реал 0.4916
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1381
    100 Вон Республики Корея 0.1593
    1 Чешская крона 0.0810
    100 Чилийских песо 0.2796
    1 Китайский юань 0.2685
    1 Датская крона 0.2767
    1 Грузинский лари 0.6883
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0255
    1 Английский фунт стерлингов 2.3432
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.1962
    1 Швейцарский франк 1.7208
    1 Израильский шекель 0.4740
    1 Канадский доллар 1.3236
    1 Кувейтский динар 5.6495
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4337
    1 Мексиканское песо 0.0913
    1 Молдавский лей 0.1025
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2134
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4900
    1 Сингапурский доллар 1.2841
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4443
    1 Турецкая лира 0.4198
    1 Тайваньский доллар 0.0575
    1 Таджикский сомони 0.1913
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5576
    1 Новозеландский доллар 1.2035
    Золото (1 унция) 2246.8815
    Серебро (1 унция) 28.0073
    Платина (1 унция) 1547,3655
    Палладий (1 унция) 1654,4485
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