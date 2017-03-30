 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2017)

    1 Доллар США - 1.7238 маната© Report

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,11% и составил 1,7238 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,47% - до 1,8536 маната. Курс рубля повысился на 0,66% - до 0,0304 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7238
    1 Евро 1.8536
    1 Российский рубль 0.0304
    1 Австралийский доллар 1.3209
    1 Аргентинское песо 0.1118
    1 Белорусский рубль 0.9186
    1 Бразильский реал 0.5519
    1 Дирхам ОАЭ 0.4693
    1 Южноафриканский рэнд 0.1319
    100 Вон Республики Корея 0.1542
    1 Чешская крона 0.0686
    100 Чилийских песо 0.2602
    1 Китайский юань 0.2501
    1 Датская крона 0.2491
    1 Грузинский лари 0.7045
    1 Гонконгский доллар 0.2218
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1441
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1940
    1 Швейцарский франк 1.7284
    1 Израильский шекель 0.4759
    1 Канадский доллар 1.2924
    1 Кувейтский динар 5.6474
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1144
    1 Малазийский ринггит 0.3899
    1 Мексиканское песо 0.0921
    1 Молдавский лей 0.0889
    1 Египетский фунт 0.0945
    1 Норвежская крона 0.2024
    100 Узбекских сум 0.0475
    1 Польский злотый 0.4384
    1 Сингапурский доллар 1.2347
    1 Саудовский риал 0.4597
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3476
    1 Турецкая лира 0.4726
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.2073
    1 Новый туркменский манат 0.4933
    1 Украинская гривна 0.0638
    100 Японских йен 1.5491
    1 Новозеландский доллар 1.2108
    Золото (1 унция) 2156,6462
    Серебро (1 унция) 31,2525
    Платина (1 унция) 1642,7814
    Палладий (1 унция) 1358,3544
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi