Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2017)

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,11% и составил 1,7238 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,47% - до 1,8536 маната. Курс рубля повысился на 0,66% - до 0,0304 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7238
|1 Евро
|1.8536
|1 Российский рубль
|0.0304
|1 Австралийский доллар
|1.3209
|1 Аргентинское песо
|0.1118
|1 Белорусский рубль
|0.9186
|1 Бразильский реал
|0.5519
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4693
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1319
|100 Вон Республики Корея
|0.1542
|1 Чешская крона
|0.0686
|100 Чилийских песо
|0.2602
|1 Китайский юань
|0.2501
|1 Датская крона
|0.2491
|1 Грузинский лари
|0.7045
|1 Гонконгский доллар
|0.2218
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1441
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1940
|1 Швейцарский франк
|1.7284
|1 Израильский шекель
|0.4759
|1 Канадский доллар
|1.2924
|1 Кувейтский динар
|5.6474
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1144
|1 Малазийский ринггит
|0.3899
|1 Мексиканское песо
|0.0921
|1 Молдавский лей
|0.0889
|1 Египетский фунт
|0.0945
|1 Норвежская крона
|0.2024
|100 Узбекских сум
|0.0475
|1 Польский злотый
|0.4384
|1 Сингапурский доллар
|1.2347
|1 Саудовский риал
|0.4597
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3476
|1 Турецкая лира
|0.4726
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.2073
|1 Новый туркменский манат
|0.4933
|1 Украинская гривна
|0.0638
|100 Японских йен
|1.5491
|1 Новозеландский доллар
|1.2108
|Золото (1 унция)
|2156,6462
|Серебро (1 унция)
|31,2525
|Платина (1 унция)
|1642,7814
|Палладий (1 унция)
|1358,3544
Tural İbadlıАвтор новости
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