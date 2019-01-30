Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2019)

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,07% - до 1,9448 маната, курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0258 маната.