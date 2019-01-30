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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2019)

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,07% - до 1,9448 маната, курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0258 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9448
    1 Российский рубль 0.0258
    1 Австралийский доллар 1.2230
    1 Аргентинское песо 0.0452
    1 Белорусский рубль 0.7885
    1 Бразильский реал 0.4564
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1250
    100 Вон Республики Корея 0.1523
    1 Чешская крона 0.0755
    100 Чилийских песо 0.2546
    1 Китайский юань 0.2532
    1 Датская крона 0.2605
    1 Грузинский лари 0.6408
    1 Гонконгский доллар 0.2168
    1 Индийская рупия 0.0239
    1 Английский фунт стерлингов 2.2248
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1877
    1 Швейцарский франк 1.7083
    1 Израильский шекель 0.4619
    1 Канадский доллар 1.2824
    1 Кувейтский динар 5.6056
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0242
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4137
    1 Мексиканское песо 0.0889
    1 Молдавский лей 0.0993
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2003
    100 Узбекских сум 0.0200
    1 Польский злотый 0.4528
    1 Сингапурский доллар 1.2581
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3752
    1 Турецкая лира 0.3198
    1 Тайваньский доллар 0.0552
    1 Таджикский сомони 0.1801
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0612
    100 Японских йен 1.5544
    1 Новозеландский доллар 1.1640
    Золото (1 унция) 2233.7405
    Серебро (1 унция) 27.1283
    Платина (1 унция) 1389.9200
    Палладий (1 унция) 2287.2990
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