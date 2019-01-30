Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2019)

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,07% - до 1,9448 маната, курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9448
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2230
|1 Аргентинское песо
|0.0452
|1 Белорусский рубль
|0.7885
|1 Бразильский реал
|0.4564
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1250
|100 Вон Республики Корея
|0.1523
|1 Чешская крона
|0.0755
|100 Чилийских песо
|0.2546
|1 Китайский юань
|0.2532
|1 Датская крона
|0.2605
|1 Грузинский лари
|0.6408
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2248
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1877
|1 Швейцарский франк
|1.7083
|1 Израильский шекель
|0.4619
|1 Канадский доллар
|1.2824
|1 Кувейтский динар
|5.6056
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4137
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0993
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2003
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4528
|1 Сингапурский доллар
|1.2581
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3752
|1 Турецкая лира
|0.3198
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0612
|100 Японских йен
|1.5544
|1 Новозеландский доллар
|1.1640
|Золото (1 унция)
|2233.7405
|Серебро (1 унция)
|27.1283
|Платина (1 унция)
|1389.9200
|Палладий (1 унция)
|2287.2990
Nərmin RəhimovaАвтор новости