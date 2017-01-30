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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2017)

    1 доллар США - 1,9165 маната

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,51% и составил 1,9165 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,03% и составил 2,0563 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,58% и составил 0,0320 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.9165
    1 Евро 2.0563
    1 Российский рубль 0.0320
    1 Австралийский доллар 1.4473
    1 Аргентинское песо 0.1206
    1 Белорусский рубль 0.9907
    1 Бразильский реал 0.6102
    1 Дирхам ОАЭ 0.5218
    1 Южноафриканский рэнд 0.1426
    100 Вон Республики Корея 0.1631
    1 Чешская крона 0.0761
    100 Чилийских песо 0.2956
    1 Китайский юань 0.2785
    1 Датская крона 0.2765
    1 Грузинский лари 0.7105
    1 Гонконгский доллар 0.2470
    1 Индийская рупия 0.0282
    1 Английский фунт стерлингов 2.4099
    100 Индонезийских рупий 0.0144
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.2172
    1 Швейцарский франк 1.9220
    1 Израильский шекель 0.5082
    1 Канадский доллар 1.4595
    1 Кувейтский динар 6.2815
    1 Казахстанский тенге 0.0059
    1 Киргизский сом 0.0277
    100 Ливанских фунтов 0.1271
    1 Малазийский ринггит 0.4325
    1 Мексиканское песо 0.0919
    1 Молдавский лей 0.0961
    1 Египетский фунт 0.1009
    1 Норвежская крона 0.2305
    100 Узбекских сум 0.0588
    1 Польский злотый 0.4741
    1 Сингапурский доллар 1.3445
    1 Саудовский риал 0.5110
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.5978
    1 Турецкая лира 0.4961
    1 Тайваньский доллар 0.0609
    1 Таджикский сомони 0.2417
    1 Новый туркменский манат 0.5484
    1 Украинская гривна 0.0705
    100 Японских йен 1.6737
    1 Новозеландский доллар 1.3921
    Золото (1 унция) 2270,7650
    Серебро (1 унция) 32,8526
    Платина (1 унция) 1849,4225
    Палладий (1 унция) 1383,7130
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