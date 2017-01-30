Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2017)

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,51% и составил 1,9165 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,03% и составил 2,0563 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,58% и составил 0,0320 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.9165
|1 Евро
|2.0563
|1 Российский рубль
|0.0320
|1 Австралийский доллар
|1.4473
|1 Аргентинское песо
|0.1206
|1 Белорусский рубль
|0.9907
|1 Бразильский реал
|0.6102
|1 Дирхам ОАЭ
|0.5218
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1426
|100 Вон Республики Корея
|0.1631
|1 Чешская крона
|0.0761
|100 Чилийских песо
|0.2956
|1 Китайский юань
|0.2785
|1 Датская крона
|0.2765
|1 Грузинский лари
|0.7105
|1 Гонконгский доллар
|0.2470
|1 Индийская рупия
|0.0282
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4099
|100 Индонезийских рупий
|0.0144
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.2172
|1 Швейцарский франк
|1.9220
|1 Израильский шекель
|0.5082
|1 Канадский доллар
|1.4595
|1 Кувейтский динар
|6.2815
|1 Казахстанский тенге
|0.0059
|1 Киргизский сом
|0.0277
|100 Ливанских фунтов
|0.1271
|1 Малазийский ринггит
|0.4325
|1 Мексиканское песо
|0.0919
|1 Молдавский лей
|0.0961
|1 Египетский фунт
|0.1009
|1 Норвежская крона
|0.2305
|100 Узбекских сум
|0.0588
|1 Польский злотый
|0.4741
|1 Сингапурский доллар
|1.3445
|1 Саудовский риал
|0.5110
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.5978
|1 Турецкая лира
|0.4961
|1 Тайваньский доллар
|0.0609
|1 Таджикский сомони
|0.2417
|1 Новый туркменский манат
|0.5484
|1 Украинская гривна
|0.0705
|100 Японских йен
|1.6737
|1 Новозеландский доллар
|1.3921
|Золото (1 унция)
|2270,7650
|Серебро (1 унция)
|32,8526
|Платина (1 унция)
|1849,4225
|Палладий (1 унция)
|1383,7130
Tural İbadlıАвтор новости
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