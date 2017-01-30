Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2017)

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,51% и составил 1,9165 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,03% и составил 2,0563 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,58% и составил 0,0320 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.9165 1 Евро 2.0563 1 Российский рубль 0.0320 1 Австралийский доллар 1.4473 1 Аргентинское песо 0.1206 1 Белорусский рубль 0.9907 1 Бразильский реал 0.6102 1 Дирхам ОАЭ 0.5218 1 Южноафриканский рэнд 0.1426 100 Вон Республики Корея 0.1631 1 Чешская крона 0.0761 100 Чилийских песо 0.2956 1 Китайский юань 0.2785 1 Датская крона 0.2765 1 Грузинский лари 0.7105 1 Гонконгский доллар 0.2470 1 Индийская рупия 0.0282 1 Английский фунт стерлингов 2.4099 100 Индонезийских рупий 0.0144 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.2172 1 Швейцарский франк 1.9220 1 Израильский шекель 0.5082 1 Канадский доллар 1.4595 1 Кувейтский динар 6.2815 1 Казахстанский тенге 0.0059 1 Киргизский сом 0.0277 100 Ливанских фунтов 0.1271 1 Малазийский ринггит 0.4325 1 Мексиканское песо 0.0919 1 Молдавский лей 0.0961 1 Египетский фунт 0.1009 1 Норвежская крона 0.2305 100 Узбекских сум 0.0588 1 Польский злотый 0.4741 1 Сингапурский доллар 1.3445 1 Саудовский риал 0.5110 1 СДР (спец. права заимствования) 2.5978 1 Турецкая лира 0.4961 1 Тайваньский доллар 0.0609 1 Таджикский сомони 0.2417 1 Новый туркменский манат 0.5484 1 Украинская гривна 0.0705 100 Японских йен 1.6737 1 Новозеландский доллар 1.3921 Золото (1 унция) 2270,7650 Серебро (1 унция) 32,8526 Платина (1 унция) 1849,4225 Палладий (1 унция) 1383,7130