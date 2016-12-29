Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2016)

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7662 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,11% - до 1,8467 маната. Курс рубля вырос на 0,34% - до 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7662 1 Евро 1.8467 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.2725 1 Аргентинское песо 0.1124 1 Белорусский рубль 0.9011 1 Бразильский реал 0.5377 1 Дирхам ОАЭ 0.4809 1 Южноафриканский рэнд 0.1282 100 Вон Республики Корея 0.1462 1 Чешская крона 0.0683 100 Чилийских песо 0.2624 1 Китайский юань 0.2540 1 Датская крона 0.2484 1 Грузинский лари 0.6646 1 Гонконгский доллар 0.2277 1 Индийская рупия 0.0259 1 Английский фунт стерлингов 2.1635 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1928 1 Швейцарский франк 1.7218 1 Израильский шекель 0.4591 1 Канадский доллар 1.3058 1 Кувейтский динар 5.7653 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0254 100 Ливанских фунтов 0.1171 1 Малазийский ринггит 0.3938 1 Мексиканское песо 0.0853 1 Молдавский лей 0.0888 1 Египетский фунт 0.0939 1 Норвежская крона 0.2034 100 Узбекских сум 0.0551 1 Польский злотый 0.4187 1 Сингапурский доллар 1.2181 1 Саудовский риал 0.4707 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3624 1 Турецкая лира 0.4993 1 Тайваньский доллар 0.0546 1 Таджикский сомони 0.2242 1 Новый туркменский манат 0.5054 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.5132 1 Новозеландский доллар 1.2249 Золото (1 унция) 2003,9305 Серебро (1 унция) 28,5824 Платина (1 унция) 1587,8138 Палладий (1 унция) 1192,1850