Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2016)

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7662 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,11% - до 1,8467 маната. Курс рубля вырос на 0,34% - до 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7662
|1 Евро
|1.8467
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.2725
|1 Аргентинское песо
|0.1124
|1 Белорусский рубль
|0.9011
|1 Бразильский реал
|0.5377
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4809
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1282
|100 Вон Республики Корея
|0.1462
|1 Чешская крона
|0.0683
|100 Чилийских песо
|0.2624
|1 Китайский юань
|0.2540
|1 Датская крона
|0.2484
|1 Грузинский лари
|0.6646
|1 Гонконгский доллар
|0.2277
|1 Индийская рупия
|0.0259
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1635
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1928
|1 Швейцарский франк
|1.7218
|1 Израильский шекель
|0.4591
|1 Канадский доллар
|1.3058
|1 Кувейтский динар
|5.7653
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0254
|100 Ливанских фунтов
|0.1171
|1 Малазийский ринггит
|0.3938
|1 Мексиканское песо
|0.0853
|1 Молдавский лей
|0.0888
|1 Египетский фунт
|0.0939
|1 Норвежская крона
|0.2034
|100 Узбекских сум
|0.0551
|1 Польский злотый
|0.4187
|1 Сингапурский доллар
|1.2181
|1 Саудовский риал
|0.4707
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3624
|1 Турецкая лира
|0.4993
|1 Тайваньский доллар
|0.0546
|1 Таджикский сомони
|0.2242
|1 Новый туркменский манат
|0.5054
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5132
|1 Новозеландский доллар
|1.2249
|Золото (1 унция)
|2003,9305
|Серебро (1 унция)
|28,5824
|Платина (1 унция)
|1587,8138
|Палладий (1 унция)
|1192,1850
Tural İbadlıАвтор новости
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