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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2016)

    1 доллар США - 1,7662 маната

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7662 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,11% - до 1,8467 маната. Курс рубля вырос на 0,34% - до 0,0292 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7662
    1 Евро 1.8467
    1 Российский рубль 0.0292
    1 Австралийский доллар 1.2725
    1 Аргентинское песо 0.1124
    1 Белорусский рубль 0.9011
    1 Бразильский реал 0.5377
    1 Дирхам ОАЭ 0.4809
    1 Южноафриканский рэнд 0.1282
    100 Вон Республики Корея 0.1462
    1 Чешская крона 0.0683
    100 Чилийских песо 0.2624
    1 Китайский юань 0.2540
    1 Датская крона 0.2484
    1 Грузинский лари 0.6646
    1 Гонконгский доллар 0.2277
    1 Индийская рупия 0.0259
    1 Английский фунт стерлингов 2.1635
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1928
    1 Швейцарский франк 1.7218
    1 Израильский шекель 0.4591
    1 Канадский доллар 1.3058
    1 Кувейтский динар 5.7653
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0254
    100 Ливанских фунтов 0.1171
    1 Малазийский ринггит 0.3938
    1 Мексиканское песо 0.0853
    1 Молдавский лей 0.0888
    1 Египетский фунт 0.0939
    1 Норвежская крона 0.2034
    100 Узбекских сум 0.0551
    1 Польский злотый 0.4187
    1 Сингапурский доллар 1.2181
    1 Саудовский риал 0.4707
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3624
    1 Турецкая лира 0.4993
    1 Тайваньский доллар 0.0546
    1 Таджикский сомони 0.2242
    1 Новый туркменский манат 0.5054
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5132
    1 Новозеландский доллар 1.2249
    Золото (1 унция) 2003,9305
    Серебро (1 унция) 28,5824
    Платина (1 унция) 1587,8138
    Палладий (1 унция) 1192,1850
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