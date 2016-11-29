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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2016)

    1 Доллар США - 1,7246 маната

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,29% и составил 1,7246 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,29% - до 1,8278 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7246
    1 Евро 1.8278
    1 Российский рубль 0.0266
    1 Австралийский доллар 1.2894
    1 Аргентинское песо 0.1113
    1 Белорусский рубль 0.8770
    1 Бразильский реал 0.5065
    1 Дирхам ОАЭ 0.4695
    1 Южноафриканский рэнд 0.1252
    100 Вон Республики Корея 0.1475
    1 Чешская крона 0.0676
    100 Чилийских песо 0.2551
    1 Китайский юань 0.2502
    1 Датская крона 0.2457
    1 Грузинский лари 0.6830
    1 Гонконгский доллар 0.2223
    1 Индийская рупия 0.0251
    1 Английский фунт стерлингов 2.1383
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1872
    1 Швейцарский франк 1.7006
    1 Израильский шекель 0.4491
    1 Канадский доллар 1.2840
    1 Кувейтский динар 5.6558
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1145
    1 Малазийский ринггит 0.3864
    1 Мексиканское песо 0.0834
    1 Молдавский лей 0.0853
    1 Египетский фунт 0.0972
    1 Норвежская крона 0.2014
    100 Узбекских сум 0.0547
    1 Польский злотый 0.4134
    1 Сингапурский доллар 1.2099
    1 Саудовский риал 0.4598
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3313
    1 Турецкая лира 0.5046
    1 Тайваньский доллар 0.0543
    1 Таджикский сомони 0.2189
    1 Новый туркменский манат 0.4921
    1 Украинская гривна 0.0671
    100 Японских йен 1.5403
    1 Новозеландский доллар 1.2211
    Золото (1 унция) 2047,1002
    Серебро (1 унция) 28,5939
    Платина (1 унция) 1571,1106
    Палладий (1 унция) 1291,7254

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