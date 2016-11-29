Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2016)

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,29% и составил 1,7246 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,29% - до 1,8278 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7246 1 Евро 1.8278 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.2894 1 Аргентинское песо 0.1113 1 Белорусский рубль 0.8770 1 Бразильский реал 0.5065 1 Дирхам ОАЭ 0.4695 1 Южноафриканский рэнд 0.1252 100 Вон Республики Корея 0.1475 1 Чешская крона 0.0676 100 Чилийских песо 0.2551 1 Китайский юань 0.2502 1 Датская крона 0.2457 1 Грузинский лари 0.6830 1 Гонконгский доллар 0.2223 1 Индийская рупия 0.0251 1 Английский фунт стерлингов 2.1383 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1872 1 Швейцарский франк 1.7006 1 Израильский шекель 0.4491 1 Канадский доллар 1.2840 1 Кувейтский динар 5.6558 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1145 1 Малазийский ринггит 0.3864 1 Мексиканское песо 0.0834 1 Молдавский лей 0.0853 1 Египетский фунт 0.0972 1 Норвежская крона 0.2014 100 Узбекских сум 0.0547 1 Польский злотый 0.4134 1 Сингапурский доллар 1.2099 1 Саудовский риал 0.4598 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3313 1 Турецкая лира 0.5046 1 Тайваньский доллар 0.0543 1 Таджикский сомони 0.2189 1 Новый туркменский манат 0.4921 1 Украинская гривна 0.0671 100 Японских йен 1.5403 1 Новозеландский доллар 1.2211 Золото (1 унция) 2047,1002 Серебро (1 унция) 28,5939 Платина (1 унция) 1571,1106 Палладий (1 унция) 1291,7254