Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2016)

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,29% и составил 1,7246 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,29% - до 1,8278 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7246
|1 Евро
|1.8278
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.2894
|1 Аргентинское песо
|0.1113
|1 Белорусский рубль
|0.8770
|1 Бразильский реал
|0.5065
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4695
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1252
|100 Вон Республики Корея
|0.1475
|1 Чешская крона
|0.0676
|100 Чилийских песо
|0.2551
|1 Китайский юань
|0.2502
|1 Датская крона
|0.2457
|1 Грузинский лари
|0.6830
|1 Гонконгский доллар
|0.2223
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1383
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1872
|1 Швейцарский франк
|1.7006
|1 Израильский шекель
|0.4491
|1 Канадский доллар
|1.2840
|1 Кувейтский динар
|5.6558
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1145
|1 Малазийский ринггит
|0.3864
|1 Мексиканское песо
|0.0834
|1 Молдавский лей
|0.0853
|1 Египетский фунт
|0.0972
|1 Норвежская крона
|0.2014
|100 Узбекских сум
|0.0547
|1 Польский злотый
|0.4134
|1 Сингапурский доллар
|1.2099
|1 Саудовский риал
|0.4598
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3313
|1 Турецкая лира
|0.5046
|1 Тайваньский доллар
|0.0543
|1 Таджикский сомони
|0.2189
|1 Новый туркменский манат
|0.4921
|1 Украинская гривна
|0.0671
|100 Японских йен
|1.5403
|1 Новозеландский доллар
|1.2211
|Золото (1 унция)
|2047,1002
|Серебро (1 унция)
|28,5939
|Платина (1 унция)
|1571,1106
|Палладий (1 унция)
|1291,7254
Tural İbadlıАвтор новости
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