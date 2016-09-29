Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2016)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,6252 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,15% и составил 1,8250 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,18% и составил 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6252
|1 Евро
|1.8250
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2489
|1 Аргентинское песо
|0.1058
|1 Белорусский рубль
|0.8421
|1 Бразильский реал
|0.5052
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4425
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1192
|100 Вон Республики Корея
|0.1480
|1 Чешская крона
|0.0675
|100 Чилийских песо
|0.2466
|1 Китайский юань
|0.2437
|1 Датская крона
|0.2448
|1 Грузинский лари
|0.6930
|1 Гонконгский доллар
|0.2096
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1158
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1897
|1 Швейцарский франк
|1.6742
|1 Израильский шекель
|0.4338
|1 Канадский доллар
|1.2431
|1 Кувейтский динар
|5.3931
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1079
|1 Малазийский ринггит
|0.3947
|1 Мексиканское песо
|0.0838
|1 Молдавский лей
|0.0823
|1 Египетский фунт
|0.1830
|1 Норвежская крона
|0.2025
|100 Узбекских сум
|0.0540
|1 Польский злотый
|0.4247
|1 Сингапурский доллар
|1.1930
|1 Саудовский риал
|0.4326
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2738
|1 Турецкая лира
|0.5451
|1 Тайваньский доллар
|0.0518
|1 Таджикский сомони
|0.2061
|1 Новый туркменский манат
|0.4656
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.6022
|1 Новозеландский доллар
|1.1853
|Золото (1 унция)
|2149,3270
|Серебро (1 унция)
|31,2770
|Платина (1 унция)
|1654,4536
|Палладий (1 унция)
|1139,2652
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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