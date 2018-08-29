Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2018)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18%, до 1,9882 маната, курс рубля упал на 0,4%, до 0,0251 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9882 1 Российский рубль 0.0251 1 Австралийский доллар 1.2487 1 Аргентинское песо 0.0540 1 Белорусский рубль 0.8254 1 Бразильский реал 0.4109 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1195 100 Вон Республики Корея 0.1536 1 Чешская крона 0.0774 100 Чилийских песо 0.2566 1 Китайский юань 0.2495 1 Датская крона 0.2666 1 Грузинский лари 0.6613 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0242 1 Английский фунт стерлингов 2.1885 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1862 1 Швейцарский франк 1.7410 1 Израильский шекель 0.4682 1 Канадский доллар 1.3173 1 Кувейтский динар 5.6154 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4143 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.1020 1 Египетский фунт 0.0948 1 Норвежская крона 0.2038 100 Узбекских сум 0.0215 1 Польский злотый 0.4657 1 Сингапурский доллар 1.2471 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3844 1 Турецкая лира 0.2715 1 Тайваньский доллар 0.0554 1 Таджикский сомони 0.1803 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0607 100 Японских йен 1.5282 1 Новозеландский доллар 1.1408 Золото (1 унция) 2047.6925 Серебро (1 унция) 25.1079 Платина (1 унция) 1351.6700 Палладий (1 унция) 1609.0330