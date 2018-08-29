Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2018)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18%, до 1,9882 маната, курс рубля упал на 0,4%, до 0,0251 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9882
|1 Российский рубль
|0.0251
|1 Австралийский доллар
|1.2487
|1 Аргентинское песо
|0.0540
|1 Белорусский рубль
|0.8254
|1 Бразильский реал
|0.4109
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1195
|100 Вон Республики Корея
|0.1536
|1 Чешская крона
|0.0774
|100 Чилийских песо
|0.2566
|1 Китайский юань
|0.2495
|1 Датская крона
|0.2666
|1 Грузинский лари
|0.6613
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0242
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1885
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1862
|1 Швейцарский франк
|1.7410
|1 Израильский шекель
|0.4682
|1 Канадский доллар
|1.3173
|1 Кувейтский динар
|5.6154
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4143
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.1020
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2038
|100 Узбекских сум
|0.0215
|1 Польский злотый
|0.4657
|1 Сингапурский доллар
|1.2471
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3844
|1 Турецкая лира
|0.2715
|1 Тайваньский доллар
|0.0554
|1 Таджикский сомони
|0.1803
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0607
|100 Японских йен
|1.5282
|1 Новозеландский доллар
|1.1408
|Золото (1 унция)
|2047.6925
|Серебро (1 унция)
|25.1079
|Платина (1 унция)
|1351.6700
|Палладий (1 унция)
|1609.0330
Tural İbadlıАвтор новости
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