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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2018)

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18%, до 1,9882 маната, курс рубля упал на 0,4%, до 0,0251 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9882
    1 Российский рубль 0.0251
    1 Австралийский доллар 1.2487
    1 Аргентинское песо 0.0540
    1 Белорусский рубль 0.8254
    1 Бразильский реал 0.4109
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1195
    100 Вон Республики Корея 0.1536
    1 Чешская крона 0.0774
    100 Чилийских песо 0.2566
    1 Китайский юань 0.2495
    1 Датская крона 0.2666
    1 Грузинский лари 0.6613
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0242
    1 Английский фунт стерлингов 2.1885
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1862
    1 Швейцарский франк 1.7410
    1 Израильский шекель 0.4682
    1 Канадский доллар 1.3173
    1 Кувейтский динар 5.6154
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4143
    1 Мексиканское песо 0.0893
    1 Молдавский лей 0.1020
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2038
    100 Узбекских сум 0.0215
    1 Польский злотый 0.4657
    1 Сингапурский доллар 1.2471
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3844
    1 Турецкая лира 0.2715
    1 Тайваньский доллар 0.0554
    1 Таджикский сомони 0.1803
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0607
    100 Японских йен 1.5282
    1 Новозеландский доллар 1.1408
    Золото (1 унция) 2047.6925
    Серебро (1 унция) 25.1079
    Платина (1 унция) 1351.6700
    Палладий (1 унция) 1609.0330
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