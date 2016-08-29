 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2016)

    1 доллар США - 1,6280 маната

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6280 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,74% - до 1,8238 маната. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0251 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6280
    1 Евро 1.8238
    1 Российский рубль 0.0251
    1 Австралийский доллар 1.2291
    1 Аргентинское песо 0.1086
    1 Белорусский рубль 0.8349
    1 Бразильский реал 0.4986
    1 Дирхам ОАЭ 0.4432
    1 Южноафриканский рэнд 0.1137
    100 Вон Республики Корея 0.1446
    1 Чешская крона 0.0675
    100 Чилийских песо 0.2421
    1 Китайский юань 0.2440
    1 Датская крона 0.2450
    1 Грузинский лари 0.7133
    1 Гонконгский доллар 0.2099
    1 Индийская рупия 0.0242
    1 Английский фунт стерлингов 2.1364
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1919
    1 Швейцарский франк 1.6659
    1 Израильский шекель 0.4308
    1 Канадский доллар 1.2522
    1 Кувейтский динар 5.3988
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1080
    1 Малазийский ринггит 0.4032
    1 Мексиканское песо 0.0876
    1 Молдавский лей 0.0825
    1 Египетский фунт 0.1833
    1 Норвежская крона 0.1966
    100 Узбекских сум 0.0546
    1 Польский злотый 0.4212
    1 Сингапурский доллар 1.1966
    1 Саудовский риал 0.4341
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2866
    1 Турецкая лира 0.5515
    1 Тайваньский доллар 0.0512
    1 Таджикский сомони 0.2074
    1 Новый туркменский манат 0.4658
    1 Украинская гривна 0.0639
    100 Японских йен 1.5921
    1 Новозеландский доллар 1.1784
    Золото (1 унция) 2146,9250
    Серебро (1 унция) 29,9878
    Платина (1 унция) 1753,3560
    Палладий (1 унция) 1123,3200
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi