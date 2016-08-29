Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2016)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6280 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,74% - до 1,8238 маната. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0251 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6280
|1 Евро
|1.8238
|1 Российский рубль
|0.0251
|1 Австралийский доллар
|1.2291
|1 Аргентинское песо
|0.1086
|1 Белорусский рубль
|0.8349
|1 Бразильский реал
|0.4986
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4432
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1137
|100 Вон Республики Корея
|0.1446
|1 Чешская крона
|0.0675
|100 Чилийских песо
|0.2421
|1 Китайский юань
|0.2440
|1 Датская крона
|0.2450
|1 Грузинский лари
|0.7133
|1 Гонконгский доллар
|0.2099
|1 Индийская рупия
|0.0242
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1364
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1919
|1 Швейцарский франк
|1.6659
|1 Израильский шекель
|0.4308
|1 Канадский доллар
|1.2522
|1 Кувейтский динар
|5.3988
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1080
|1 Малазийский ринггит
|0.4032
|1 Мексиканское песо
|0.0876
|1 Молдавский лей
|0.0825
|1 Египетский фунт
|0.1833
|1 Норвежская крона
|0.1966
|100 Узбекских сум
|0.0546
|1 Польский злотый
|0.4212
|1 Сингапурский доллар
|1.1966
|1 Саудовский риал
|0.4341
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2866
|1 Турецкая лира
|0.5515
|1 Тайваньский доллар
|0.0512
|1 Таджикский сомони
|0.2074
|1 Новый туркменский манат
|0.4658
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5921
|1 Новозеландский доллар
|1.1784
|Золото (1 унция)
|2146,9250
|Серебро (1 унция)
|29,9878
|Платина (1 унция)
|1753,3560
|Палладий (1 унция)
|1123,3200
Namiq HüseynovАвтор новости
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