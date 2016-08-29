Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2016)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6280 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,74% - до 1,8238 маната. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0251 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6280 1 Евро 1.8238 1 Российский рубль 0.0251 1 Австралийский доллар 1.2291 1 Аргентинское песо 0.1086 1 Белорусский рубль 0.8349 1 Бразильский реал 0.4986 1 Дирхам ОАЭ 0.4432 1 Южноафриканский рэнд 0.1137 100 Вон Республики Корея 0.1446 1 Чешская крона 0.0675 100 Чилийских песо 0.2421 1 Китайский юань 0.2440 1 Датская крона 0.2450 1 Грузинский лари 0.7133 1 Гонконгский доллар 0.2099 1 Индийская рупия 0.0242 1 Английский фунт стерлингов 2.1364 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1919 1 Швейцарский франк 1.6659 1 Израильский шекель 0.4308 1 Канадский доллар 1.2522 1 Кувейтский динар 5.3988 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1080 1 Малазийский ринггит 0.4032 1 Мексиканское песо 0.0876 1 Молдавский лей 0.0825 1 Египетский фунт 0.1833 1 Норвежская крона 0.1966 100 Узбекских сум 0.0546 1 Польский злотый 0.4212 1 Сингапурский доллар 1.1966 1 Саудовский риал 0.4341 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2866 1 Турецкая лира 0.5515 1 Тайваньский доллар 0.0512 1 Таджикский сомони 0.2074 1 Новый туркменский манат 0.4658 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5921 1 Новозеландский доллар 1.1784 Золото (1 унция) 2146,9250 Серебро (1 унция) 29,9878 Платина (1 унция) 1753,3560 Палладий (1 унция) 1123,3200