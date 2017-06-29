Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2017)

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 2,15% - до 1,9408 маната, курс рубля вырос на 1,05%, составив 0,0288 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9408 1 Российский рубль 0.0288 1 Австралийский доллар 1.3034 1 Аргентинское песо 0.1037 1 Белорусский рубль 0.8822 1 Бразильский реал 0.5188 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1320 100 Вон Республики Корея 0.1493 1 Чешская крона 0.0738 100 Чилийских песо 0.2565 1 Китайский юань 0.2511 1 Датская крона 0.2610 1 Грузинский лари 0.7069 1 Гонконгский доллар 0.2181 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2052 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1995 1 Швейцарский франк 1.7762 1 Израильский шекель 0.4861 1 Канадский доллар 1.3054 1 Кувейтский динар 5.6178 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3963 1 Мексиканское песо 0.0954 1 Молдавский лей 0.0938 1 Египетский фунт 0.0939 1 Норвежская крона 0.2023 100 Узбекских сум 0.0430 1 Польский злотый 0.4586 1 Сингапурский доллар 1.2325 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3619 1 Турецкая лира 0.4854 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1939 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0653 100 Японских йен 1.5165 1 Новозеландский доллар 1.2455 Золото (1 унция) 2124,3456 Серебро (1 унция) 28,6480 Платина (1 унция) 1567,7262 Палладий (1 унция) 1460,4876