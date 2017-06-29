Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2017)

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 2,15% - до 1,9408 маната, курс рубля вырос на 1,05%, составив 0,0288 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9408
|1 Российский рубль
|0.0288
|1 Австралийский доллар
|1.3034
|1 Аргентинское песо
|0.1037
|1 Белорусский рубль
|0.8822
|1 Бразильский реал
|0.5188
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1320
|100 Вон Республики Корея
|0.1493
|1 Чешская крона
|0.0738
|100 Чилийских песо
|0.2565
|1 Китайский юань
|0.2511
|1 Датская крона
|0.2610
|1 Грузинский лари
|0.7069
|1 Гонконгский доллар
|0.2181
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2052
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1995
|1 Швейцарский франк
|1.7762
|1 Израильский шекель
|0.4861
|1 Канадский доллар
|1.3054
|1 Кувейтский динар
|5.6178
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3963
|1 Мексиканское песо
|0.0954
|1 Молдавский лей
|0.0938
|1 Египетский фунт
|0.0939
|1 Норвежская крона
|0.2023
|100 Узбекских сум
|0.0430
|1 Польский злотый
|0.4586
|1 Сингапурский доллар
|1.2325
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3619
|1 Турецкая лира
|0.4854
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1939
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5165
|1 Новозеландский доллар
|1.2455
|Золото (1 унция)
|2124,3456
|Серебро (1 унция)
|28,6480
|Платина (1 унция)
|1567,7262
|Палладий (1 унция)
|1460,4876
Tural İbadlıАвтор новости
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