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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2017)

    1 доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 2,15% - до 1,9408 маната, курс рубля вырос на 1,05%, составив 0,0288 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9408
    1 Российский рубль 0.0288
    1 Австралийский доллар 1.3034
    1 Аргентинское песо 0.1037
    1 Белорусский рубль 0.8822
    1 Бразильский реал 0.5188
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1320
    100 Вон Республики Корея 0.1493
    1 Чешская крона 0.0738
    100 Чилийских песо 0.2565
    1 Китайский юань 0.2511
    1 Датская крона 0.2610
    1 Грузинский лари 0.7069
    1 Гонконгский доллар 0.2181
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2052
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1995
    1 Швейцарский франк 1.7762
    1 Израильский шекель 0.4861
    1 Канадский доллар 1.3054
    1 Кувейтский динар 5.6178
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3963
    1 Мексиканское песо 0.0954
    1 Молдавский лей 0.0938
    1 Египетский фунт 0.0939
    1 Норвежская крона 0.2023
    100 Узбекских сум 0.0430
    1 Польский злотый 0.4586
    1 Сингапурский доллар 1.2325
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3619
    1 Турецкая лира 0.4854
    1 Тайваньский доллар 0.0561
    1 Таджикский сомони 0.1939
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.5165
    1 Новозеландский доллар 1.2455
    Золото (1 унция) 2124,3456
    Серебро (1 унция) 28,6480
    Платина (1 унция) 1567,7262
    Палладий (1 унция) 1460,4876
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