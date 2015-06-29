Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2015)

29 июня, 2015 09:37

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0491 1 Евро 1.1558 1 Российский рубль 0.0191 1 Австралийский доллар 0.8033 1 Аргентинское песо 0.1154 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3352 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0853 100 Вон Республики Корея 0.0935 1 Чешская крона 0.0424 100 Чилийских песо 0.1652 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1549 1 Грузинский лари 0.4641 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6490 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1250 1 Швейцарский франк 1.1184 1 Израильский шекель 0.2764 1 Канадский доллар 0.8510 1 Кувейтский динар 3.4631 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2773 1 Мексиканское песо 0.0672 1 Молдавский лей 0.0564 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1327 100 Узбекских сум 0.0411 1 Польский злотый 0.2759 1 Сингапурский доллар 0.7757 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4757 1 Турецкая лира 0.3895 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.3001 1 Украинская гривна 0.0500 100 Японских йен 0.8539 1 Новозеландский доллар 0.7175 Золото (1 унция) 1227,9716 Серебро (1 унция) 16,6597 Платина (1 унция) 1126,7334 Палладий (1 унция) 709,1916