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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2015)

    1 доллар - 1,0491 манат

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0491
    1 Евро 1.1558
    1 Российский рубль 0.0191
    1 Австралийский доллар 0.8033
    1 Аргентинское песо 0.1154
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3352
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0853
    100 Вон Республики Корея 0.0935
    1 Чешская крона 0.0424
    100 Чилийских песо 0.1652
    1 Китайский юань 0.1689
    1 Датская крона 0.1549
    1 Грузинский лари 0.4641
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6490
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1250
    1 Швейцарский франк 1.1184
    1 Израильский шекель 0.2764
    1 Канадский доллар 0.8510
    1 Кувейтский динар 3.4631
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2773
    1 Мексиканское песо 0.0672
    1 Молдавский лей 0.0564
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1327
    100 Узбекских сум 0.0411
    1 Польский злотый 0.2759
    1 Сингапурский доллар 0.7757
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4757
    1 Турецкая лира 0.3895
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.3001
    1 Украинская гривна 0.0500
    100 Японских йен 0.8539
    1 Новозеландский доллар 0.7175
    Золото (1 унция) 1227,9716
    Серебро (1 унция) 16,6597
    Платина (1 унция) 1126,7334
    Палладий (1 унция) 709,1916
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