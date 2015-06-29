Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2015)

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0491
|1 Евро
|1.1558
|1 Российский рубль
|0.0191
|1 Австралийский доллар
|0.8033
|1 Аргентинское песо
|0.1154
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3352
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0853
|100 Вон Республики Корея
|0.0935
|1 Чешская крона
|0.0424
|100 Чилийских песо
|0.1652
|1 Китайский юань
|0.1689
|1 Датская крона
|0.1549
|1 Грузинский лари
|0.4641
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6490
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1250
|1 Швейцарский франк
|1.1184
|1 Израильский шекель
|0.2764
|1 Канадский доллар
|0.8510
|1 Кувейтский динар
|3.4631
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2773
|1 Мексиканское песо
|0.0672
|1 Молдавский лей
|0.0564
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1327
|100 Узбекских сум
|0.0411
|1 Польский злотый
|0.2759
|1 Сингапурский доллар
|0.7757
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4757
|1 Турецкая лира
|0.3895
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0500
|100 Японских йен
|0.8539
|1 Новозеландский доллар
|0.7175
|Золото (1 унция)
|1227,9716
|Серебро (1 унция)
|16,6597
|Платина (1 унция)
|1126,7334
|Палладий (1 унция)
|709,1916
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook