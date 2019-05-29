​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,37% - до 1,8981 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8981
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.1779
|1 Аргентинское песо
|0.0380
|1 Белорусский рубль
|0.8175
|1 Бразильский реал
|0.4223
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1156
|100 Вон Республики Корея
|0.1424
|1 Чешская крона
|0.0734
|100 Чилийских песо
|0.2404
|1 Китайский юань
|0.2459
|1 Датская крона
|0.2542
|1 Грузинский лари
|0.6103
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1520
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1773
|1 Швейцарский франк
|1.6898
|1 Израильский шекель
|0.4704
|1 Канадский доллар
|1.2604
|1 Кувейтский динар
|5.5860
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4052
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0939
|1 Египетский фунт
|0.1011
|1 Норвежская крона
|0.1949
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4417
|1 Сингапурский доллар
|1.2315
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3456
|1 Турецкая лира
|0.2814
|1 Тайваньский доллар
|0.0539
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5561
|1 Новозеландский доллар
|1.1126
|Золото (1 унция)
|2178.4990
|Серебро (1 унция)
|24.4726
|Платина (1 унция)
|1358.9630
|Палладий (1 унция)
|2290.3930
Aqşin RafiqoğluАвтор новости