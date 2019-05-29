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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,37% - до 1,8981 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8981
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1779
1 Аргентинское песо 0.0380
1 Белорусский рубль 0.8175
1 Бразильский реал 0.4223
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1156
100 Вон Республики Корея 0.1424
1 Чешская крона 0.0734
100 Чилийских песо 0.2404
1 Китайский юань 0.2459
1 Датская крона 0.2542
1 Грузинский лари 0.6103
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1520
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1773
1 Швейцарский франк 1.6898
1 Израильский шекель 0.4704
1 Канадский доллар 1.2604
1 Кувейтский динар 5.5860
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0235
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4052
1 Мексиканское песо 0.0886
1 Молдавский лей 0.0939
1 Египетский фунт 0.1011
1 Норвежская крона 0.1949
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4417
1 Сингапурский доллар 1.2315
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3456
1 Турецкая лира 0.2814
1 Тайваньский доллар 0.0539
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0645
100 Японских йен 1.5561
1 Новозеландский доллар 1.1126
Золото (1 унция) 2178.4990
Серебро (1 унция) 24.4726
Платина (1 унция) 1358.9630
Палладий (1 унция) 2290.3930
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