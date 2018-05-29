Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2018)

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,68%, до 1,9770 маната, курс рубля - на 1,10%, до 0,0273 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9770
|1 Российский рубль
|0.0273
|1 Австралийский доллар
|1.2809
|1 Аргентинское песо
|0.0688
|1 Белорусский рубль
|0.8462
|1 Бразильский реал
|0.4549
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1365
|100 Вон Республики Корея
|0.1579
|1 Чешская крона
|0.0768
|100 Чилийских песо
|0.2722
|1 Китайский юань
|0.2651
|1 Датская крона
|0.2654
|1 Грузинский лари
|0.6879
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2641
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1927
|1 Швейцарский франк
|1.7122
|1 Израильский шекель
|0.4754
|1 Канадский доллар
|1.3094
|1 Кувейтский динар
|5.6237
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4269
|1 Мексиканское песо
|0.0867
|1 Молдавский лей
|0.1006
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2073
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4589
|1 Сингапурский доллар
|1.2645
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4094
|1 Турецкая лира
|0.3709
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1891
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.5585
|1 Новозеландский доллар
|1.1789
|Золото (1 унция)
|2206.5830
|Серебро (1 унция)
|27.9821
|Платина (1 унция)
|1540.4380
|Палладий (1 унция)
|1674.7465
Tural İbadlıАвтор новости
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