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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2018)

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,68%, до 1,9770 маната, курс рубля - на 1,10%, до 0,0273 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9770
    1 Российский рубль 0.0273
    1 Австралийский доллар 1.2809
    1 Аргентинское песо 0.0688
    1 Белорусский рубль 0.8462
    1 Бразильский реал 0.4549
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1365
    100 Вон Республики Корея 0.1579
    1 Чешская крона 0.0768
    100 Чилийских песо 0.2722
    1 Китайский юань 0.2651
    1 Датская крона 0.2654
    1 Грузинский лари 0.6879
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0251
    1 Английский фунт стерлингов 2.2641
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1927
    1 Швейцарский франк 1.7122
    1 Израильский шекель 0.4754
    1 Канадский доллар 1.3094
    1 Кувейтский динар 5.6237
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4269
    1 Мексиканское песо 0.0867
    1 Молдавский лей 0.1006
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2073
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4589
    1 Сингапурский доллар 1.2645
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4094
    1 Турецкая лира 0.3709
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1891
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0651
    100 Японских йен 1.5585
    1 Новозеландский доллар 1.1789
    Золото (1 унция) 2206.5830
    Серебро (1 унция) 27.9821
    Платина (1 унция) 1540.4380
    Палладий (1 унция) 1674.7465
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