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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1,8966 маната, курс рубля упал на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8966
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1994
1 Аргентинское песо 0.0370
1 Белорусский рубль 0.8058
1 Бразильский реал 0.4323
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1183
100 Вон Республики Корея 0.1467
1 Чешская крона 0.0738
100 Чилийских песо 0.2520
1 Китайский юань 0.2526
1 Датская крона 0.2540
1 Грузинский лари 0.6289
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0243
1 Британский фунт стерлингов 2.1990
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1788
1 Швейцарский франк 1.6681
1 Израильский шекель 0.4698
1 Канадский доллар 1.2635
1 Кувейтский динар 5.5853
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4115
1 Мексиканское песо 0.0898
1 Молдавский лей 0.0953
1 Египетский фунт 0.0990
1 Норвежская крона 0.1959
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4414
1 Сингапурский доллар 1.2493
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3487
1 Турецкая лира 0.2854
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0642
100 Японских йен 1.5232
1 Новозеландский доллар 1.1352
Золото (1 унция) 2184.7295
Серебро (1 унция) 25.5862
Платина (1 унция) 1528.4700
Палладий (1 унция) 2465.6290
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