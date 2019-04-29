​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1,8966 маната, курс рубля упал на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8966 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.1994 1 Аргентинское песо 0.0370 1 Белорусский рубль 0.8058 1 Бразильский реал 0.4323 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1183 100 Вон Республики Корея 0.1467 1 Чешская крона 0.0738 100 Чилийских песо 0.2520 1 Китайский юань 0.2526 1 Датская крона 0.2540 1 Грузинский лари 0.6289 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0243 1 Британский фунт стерлингов 2.1990 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1788 1 Швейцарский франк 1.6681 1 Израильский шекель 0.4698 1 Канадский доллар 1.2635 1 Кувейтский динар 5.5853 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4115 1 Мексиканское песо 0.0898 1 Молдавский лей 0.0953 1 Египетский фунт 0.0990 1 Норвежская крона 0.1959 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4414 1 Сингапурский доллар 1.2493 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3487 1 Турецкая лира 0.2854 1 Тайваньский доллар 0.0550 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5232 1 Новозеландский доллар 1.1352 Золото (1 унция) 2184.7295 Серебро (1 унция) 25.5862 Платина (1 унция) 1528.4700 Палладий (1 унция) 2465.6290