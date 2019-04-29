​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1,8966 маната, курс рубля упал на 0,38% - до 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8966
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.1994
|1 Аргентинское песо
|0.0370
|1 Белорусский рубль
|0.8058
|1 Бразильский реал
|0.4323
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1183
|100 Вон Республики Корея
|0.1467
|1 Чешская крона
|0.0738
|100 Чилийских песо
|0.2520
|1 Китайский юань
|0.2526
|1 Датская крона
|0.2540
|1 Грузинский лари
|0.6289
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1990
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1788
|1 Швейцарский франк
|1.6681
|1 Израильский шекель
|0.4698
|1 Канадский доллар
|1.2635
|1 Кувейтский динар
|5.5853
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4115
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0953
|1 Египетский фунт
|0.0990
|1 Норвежская крона
|0.1959
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4414
|1 Сингапурский доллар
|1.2493
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3487
|1 Турецкая лира
|0.2854
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5232
|1 Новозеландский доллар
|1.1352
|Золото (1 унция)
|2184.7295
|Серебро (1 унция)
|25.5862
|Платина (1 унция)
|1528.4700
|Палладий (1 унция)
|2465.6290
Vüsal NəbiyevАвтор новости