Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2015)

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0494
|1 Евро
|1.1510
|1 Российский рубль
|0.0205
|1 Австралийский доллар
|0.8385
|1 Аргентинское песо
|0.1178
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3571
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0886
|100 Вон Республики Корея
|0.0982
|1 Чешская крона
|0.0420
|100 Чилийских песо
|0.1730
|1 Китайский юань
|0.1691
|1 Датская крона
|0.1542
|1 Грузинский лари
|0.4540
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0166
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6095
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1233
|1 Швейцарский франк
|1.0972
|1 Израильский шекель
|0.2720
|1 Канадский доллар
|0.8716
|1 Кувейтский динар
|3.4788
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0172
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2949
|1 Мексиканское песо
|0.0687
|1 Молдавский лей
|0.0581
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1372
|100 Узбекских сум
|0.0418
|1 Польский злотый
|0.2879
|1 Сингапурский доллар
|0.7946
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4632
|1 Турецкая лира
|0.3948
|1 Тайваньский доллар
|0.0344
|1 Таджикский сомони
|0.1711
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0476
|100 Японских йен
|0.8828
|1 Новозеландский доллар
|0.8080
|Золото (1 унция)
|1268,7246
|Серебро (1 унция)
|17,3991
|Платина (1 унция)
|1200,5136
|Палладий (1 унция)
|809,0874
Tural İbadlıАвтор новости
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