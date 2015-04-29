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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2015)

    1 доллар - 1,0494 манат

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0494
    1 Евро 1.1510
    1 Российский рубль 0.0205
    1 Австралийский доллар 0.8385
    1 Аргентинское песо 0.1178
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3571
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0886
    100 Вон Республики Корея 0.0982
    1 Чешская крона 0.0420
    100 Чилийских песо 0.1730
    1 Китайский юань 0.1691
    1 Датская крона 0.1542
    1 Грузинский лари 0.4540
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0166
    1 Английский фунт стерлингов 1.6095
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1233
    1 Швейцарский франк 1.0972
    1 Израильский шекель 0.2720
    1 Канадский доллар 0.8716
    1 Кувейтский динар 3.4788
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0172
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2949
    1 Мексиканское песо 0.0687
    1 Молдавский лей 0.0581
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1372
    100 Узбекских сум 0.0418
    1 Польский злотый 0.2879
    1 Сингапурский доллар 0.7946
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4632
    1 Турецкая лира 0.3948
    1 Тайваньский доллар 0.0344
    1 Таджикский сомони 0.1711
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0476
    100 Японских йен 0.8828
    1 Новозеландский доллар 0.8080
    Золото (1 унция) 1268,7246
    Серебро (1 унция) 17,3991
    Платина (1 унция) 1200,5136
    Палладий (1 унция) 809,0874
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