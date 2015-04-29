Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2015)

29 апреля, 2015 09:52

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0494 1 Евро 1.1510 1 Российский рубль 0.0205 1 Австралийский доллар 0.8385 1 Аргентинское песо 0.1178 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3571 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0886 100 Вон Республики Корея 0.0982 1 Чешская крона 0.0420 100 Чилийских песо 0.1730 1 Китайский юань 0.1691 1 Датская крона 0.1542 1 Грузинский лари 0.4540 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0166 1 Английский фунт стерлингов 1.6095 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1233 1 Швейцарский франк 1.0972 1 Израильский шекель 0.2720 1 Канадский доллар 0.8716 1 Кувейтский динар 3.4788 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0172 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2949 1 Мексиканское песо 0.0687 1 Молдавский лей 0.0581 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1372 100 Узбекских сум 0.0418 1 Польский злотый 0.2879 1 Сингапурский доллар 0.7946 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4632 1 Турецкая лира 0.3948 1 Тайваньский доллар 0.0344 1 Таджикский сомони 0.1711 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0476 100 Японских йен 0.8828 1 Новозеландский доллар 0.8080 Золото (1 унция) 1268,7246 Серебро (1 унция) 17,3991 Платина (1 унция) 1200,5136 Палладий (1 унция) 809,0874