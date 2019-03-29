 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,22% - до 1,9090 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9090
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.2049
1 Аргентинское песо 0.0390
1 Белорусский рубль 0.7973
1 Бразильский реал 0.4357
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1165
100 Вон Республики Корея 0.1496
1 Чешская крона 0.0740
100 Чилийских песо 0.2488
1 Китайский юань 0.2528
1 Датская крона 0.2557
1 Грузинский лари 0.6316
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0246
1 Английский фунт стерлингов 2.2221
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1830
1 Швейцарский франк 1.7069
1 Израильский шекель 0.4689
1 Канадский доллар 1.2649
1 Кувейтский динар 5.5942
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0239
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4164
1 Мексиканское песо 0.0878
1 Молдавский лей 0.0982
1 Египетский фунт 0.0981
1 Норвежская крона 0.1969
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4444
1 Сингапурский доллар 1.2540
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3598
1 Турецкая лира 0.3049
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0626
100 Японских йен 1.5349
1 Новозеландский доллар 1.1539
Золото (1 унция) 2191.5465
Серебро (1 унция) 25.5311
Платина (1 унция) 1437.0780
Палладий (1 унция) 2321.8940
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi