Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,22% - до 1,9090 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9090
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.2049
|1 Аргентинское песо
|0.0390
|1 Белорусский рубль
|0.7973
|1 Бразильский реал
|0.4357
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1165
|100 Вон Республики Корея
|0.1496
|1 Чешская крона
|0.0740
|100 Чилийских песо
|0.2488
|1 Китайский юань
|0.2528
|1 Датская крона
|0.2557
|1 Грузинский лари
|0.6316
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2221
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1830
|1 Швейцарский франк
|1.7069
|1 Израильский шекель
|0.4689
|1 Канадский доллар
|1.2649
|1 Кувейтский динар
|5.5942
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4164
|1 Мексиканское песо
|0.0878
|1 Молдавский лей
|0.0982
|1 Египетский фунт
|0.0981
|1 Норвежская крона
|0.1969
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4444
|1 Сингапурский доллар
|1.2540
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3598
|1 Турецкая лира
|0.3049
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0626
|100 Японских йен
|1.5349
|1 Новозеландский доллар
|1.1539
|Золото (1 унция)
|2191.5465
|Серебро (1 унция)
|25.5311
|Платина (1 унция)
|1437.0780
|Палладий (1 унция)
|2321.8940
Vüsal NəbiyevАвтор новости