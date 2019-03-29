Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,22% - до 1,9090 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9090 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.2049 1 Аргентинское песо 0.0390 1 Белорусский рубль 0.7973 1 Бразильский реал 0.4357 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1165 100 Вон Республики Корея 0.1496 1 Чешская крона 0.0740 100 Чилийских песо 0.2488 1 Китайский юань 0.2528 1 Датская крона 0.2557 1 Грузинский лари 0.6316 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0246 1 Английский фунт стерлингов 2.2221 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1830 1 Швейцарский франк 1.7069 1 Израильский шекель 0.4689 1 Канадский доллар 1.2649 1 Кувейтский динар 5.5942 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4164 1 Мексиканское песо 0.0878 1 Молдавский лей 0.0982 1 Египетский фунт 0.0981 1 Норвежская крона 0.1969 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4444 1 Сингапурский доллар 1.2540 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3598 1 Турецкая лира 0.3049 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0626 100 Японских йен 1.5349 1 Новозеландский доллар 1.1539 Золото (1 унция) 2191.5465 Серебро (1 унция) 25.5311 Платина (1 унция) 1437.0780 Палладий (1 унция) 2321.8940