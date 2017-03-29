Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2017)

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,11% и составил 1,7220 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% - до 1,8623 маната. Курс рубля повысился на 0,33% - до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7220
|1 Евро
|1.8623
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3161
|1 Аргентинское песо
|0.1105
|1 Белорусский рубль
|0.9186
|1 Бразильский реал
|0.5484
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4688
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1324
|100 Вон Республики Корея
|0.1546
|1 Чешская крона
|0.0689
|100 Чилийских песо
|0.2587
|1 Китайский юань
|0.2498
|1 Датская крона
|0.2503
|1 Грузинский лари
|0.7036
|1 Гонконгский доллар
|0.2217
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1371
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1950
|1 Швейцарский франк
|1.7354
|1 Израильский шекель
|0.4761
|1 Канадский доллар
|1.2857
|1 Кувейтский динар
|5.6589
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1141
|1 Малазийский ринггит
|0.3894
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.0885
|1 Египетский фунт
|0.0944
|1 Норвежская крона
|0.2021
|100 Узбекских сум
|0.0486
|1 Польский злотый
|0.4391
|1 Сингапурский доллар
|1.2328
|1 Саудовский риал
|0.4592
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3521
|1 Турецкая лира
|0.4708
|1 Тайваньский доллар
|0.0570
|1 Таджикский сомони
|0.2085
|1 Новый туркменский манат
|0.4927
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.5490
|1 Новозеландский доллар
|1.2068
|Золото (1 унция)
|2164,9845
|Серебро (1 унция)
|31,0477
|Платина (1 унция)
|1660,0080
|Палладий (1 унция)
|1355,2140
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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