Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2017)

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,11% и составил 1,7220 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% - до 1,8623 маната. Курс рубля повысился на 0,33% - до 0,0302 маната.