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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2017)

    1 Доллар США - 1,7220 маната© Report

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,11% и составил 1,7220 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% - до 1,8623 маната. Курс рубля повысился на 0,33% - до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7220
    1 Евро 1.8623
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3161
    1 Аргентинское песо 0.1105
    1 Белорусский рубль 0.9186
    1 Бразильский реал 0.5484
    1 Дирхам ОАЭ 0.4688
    1 Южноафриканский рэнд 0.1324
    100 Вон Республики Корея 0.1546
    1 Чешская крона 0.0689
    100 Чилийских песо 0.2587
    1 Китайский юань 0.2498
    1 Датская крона 0.2503
    1 Грузинский лари 0.7036
    1 Гонконгский доллар 0.2217
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1371
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1950
    1 Швейцарский франк 1.7354
    1 Израильский шекель 0.4761
    1 Канадский доллар 1.2857
    1 Кувейтский динар 5.6589
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1141
    1 Малазийский ринггит 0.3894
    1 Мексиканское песо 0.0905
    1 Молдавский лей 0.0885
    1 Египетский фунт 0.0944
    1 Норвежская крона 0.2021
    100 Узбекских сум 0.0486
    1 Польский злотый 0.4391
    1 Сингапурский доллар 1.2328
    1 Саудовский риал 0.4592
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3521
    1 Турецкая лира 0.4708
    1 Тайваньский доллар 0.0570
    1 Таджикский сомони 0.2085
    1 Новый туркменский манат 0.4927
    1 Украинская гривна 0.0635
    100 Японских йен 1.5490
    1 Новозеландский доллар 1.2068
    Золото (1 унция) 2164,9845
    Серебро (1 унция) 31,0477
    Платина (1 унция) 1660,0080
    Палладий (1 унция) 1355,2140
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