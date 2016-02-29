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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.02.2016)

    1 доллар США - 1,5655 маната

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5655 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,95% и составил 1,7118 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,48% и составил 0,0206 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5655
    1 Евро 1.7118
    1 Российский рубль 0.0206
    1 Австралийский доллар 1.1176
    1 Аргентинское песо 0.1012
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3920
    1 Дирхам ОАЭ 0.4262
    1 Южноафриканский рэнд 0.0970
    100 Вон Республики Корея 0.1263
    1 Чешская крона 0.0633
    100 Чилийских песо 0.2257
    1 Китайский юань 0.2391
    1 Датская крона 0.2294
    1 Грузинский лари 0.6346
    1 Гонконгский доллар 0.2013
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.1724
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1829
    1 Швейцарский франк 1.5708
    1 Израильский шекель 0.4000
    1 Канадский доллар 1.1572
    1 Кувейтский динар 5.2112
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0208
    100 Ливанских фунтов 0.1038
    1 Малазийский ринггит 0.3713
    1 Мексиканское песо 0.0857
    1 Молдавский лей 0.0783
    1 Египетский фунт 0.1999
    1 Норвежская крона 0.1804
    100 Узбекских сум 0.0550
    1 Польский злотый 0.3914
    1 Сингапурский доллар 1.1118
    1 Саудовский риал 0.4174
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1737
    1 Турецкая лира 0.5247
    1 Тайваньский доллар 0.0470
    1 Таджикский сомони 0.1996
    1 Новый туркменский манат 0.4608
    1 Украинская гривна 0.0573
    100 Японских йен 1.3841
    1 Новозеландский доллар 1.0314
    Золото (1 унция) 1919,06
    Серебро (1 унция) 22,9530
    Платина (1 унция) 1441,59
    Палладий (1 унция) 766,1714

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