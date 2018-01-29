Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2018)

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,07%, до 2,1104 маната, курс рубля - на 0,66%, до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1104
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3763
|1 Аргентинское песо
|0.0869
|1 Белорусский рубль
|0.8627
|1 Бразильский реал
|0.5401
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1432
|100 Вон Республики Корея
|0.1596
|1 Чешская крона
|0.0834
|100 Чилийских песо
|0.2826
|1 Китайский юань
|0.2687
|1 Датская крона
|0.2835
|1 Грузинский лари
|0.6883
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0268
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4036
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2158
|1 Швейцарский франк
|1.8163
|1 Израильский шекель
|0.5015
|1 Канадский доллар
|1.3785
|1 Кувейтский динар
|5.6721
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4393
|1 Мексиканское песо
|0.0919
|1 Молдавский лей
|0.1017
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2210
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5101
|1 Сингапурский доллар
|1.3000
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4747
|1 Турецкая лира
|0.4523
|1 Тайваньский доллар
|0.0583
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0596
|100 Японских йен
|1.5635
|1 Новозеландский доллар
|1.2478
|Золото (1 унция)
|2292,5763
|Серебро (1 унция)
|29,6078
|Платина (1 унция)
|1719,9402
|Палладий (1 унция)
|1856,7727
Tural İbadlıАвтор новости
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