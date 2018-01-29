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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2018)

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,07%, до 2,1104 маната, курс рубля - на 0,66%, до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1104
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3763
    1 Аргентинское песо 0.0869
    1 Белорусский рубль 0.8627
    1 Бразильский реал 0.5401
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1432
    100 Вон Республики Корея 0.1596
    1 Чешская крона 0.0834
    100 Чилийских песо 0.2826
    1 Китайский юань 0.2687
    1 Датская крона 0.2835
    1 Грузинский лари 0.6883
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0268
    1 Английский фунт стерлингов 2.4036
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2158
    1 Швейцарский франк 1.8163
    1 Израильский шекель 0.5015
    1 Канадский доллар 1.3785
    1 Кувейтский динар 5.6721
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4393
    1 Мексиканское песо 0.0919
    1 Молдавский лей 0.1017
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2210
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5101
    1 Сингапурский доллар 1.3000
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4747
    1 Турецкая лира 0.4523
    1 Тайваньский доллар 0.0583
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0596
    100 Японских йен 1.5635
    1 Новозеландский доллар 1.2478
    Золото (1 унция) 2292,5763
    Серебро (1 унция) 29,6078
    Платина (1 унция) 1719,9402
    Палладий (1 унция) 1856,7727
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