Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2018)

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,07%, до 2,1104 маната, курс рубля - на 0,66%, до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1104 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.3763 1 Аргентинское песо 0.0869 1 Белорусский рубль 0.8627 1 Бразильский реал 0.5401 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1432 100 Вон Республики Корея 0.1596 1 Чешская крона 0.0834 100 Чилийских песо 0.2826 1 Китайский юань 0.2687 1 Датская крона 0.2835 1 Грузинский лари 0.6883 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0268 1 Английский фунт стерлингов 2.4036 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2158 1 Швейцарский франк 1.8163 1 Израильский шекель 0.5015 1 Канадский доллар 1.3785 1 Кувейтский динар 5.6721 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4393 1 Мексиканское песо 0.0919 1 Молдавский лей 0.1017 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2210 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5101 1 Сингапурский доллар 1.3000 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4747 1 Турецкая лира 0.4523 1 Тайваньский доллар 0.0583 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0596 100 Японских йен 1.5635 1 Новозеландский доллар 1.2478 Золото (1 унция) 2292,5763 Серебро (1 унция) 29,6078 Платина (1 унция) 1719,9402 Палладий (1 унция) 1856,7727