Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2015)

29 января, 2015 12:31

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8838 1 Российский рубль 0.0115 1 Австралийский доллар 0.6172 1 Аргентинское песо 0.0909 100 Белорусских рублей 0.0050 1 Бразильский реал 0.3044 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0677 100 Вон Республики Корея 0.0717 1 Чешская крона 0.0319 100 Чилийских песо 0.1260 1 Китайский юань 0.1253 1 Датская крона 0.1187 1 Грузинский лари 0.3869 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0128 1 Английский фунт стерлингов 1.1872 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0945 1 Швейцарский франк 0.8607 1 Израильский шекель 0.1991 1 Канадский доллар 0.6261 1 Кувейтский динар 2.6576 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0131 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2158 1 Мексиканское песо 0.0532 1 Молдавский лей 0.0441 1 Египетский фунт 0.1050 1 Норвежская крона 0.1001 100 Узбекских сум 0.0322 1 Польский злотый 0.2081 1 Сингапурский доллар 0.5793 1 Саудовский риял 0.2086 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1074 1 Турецкая лира 0.3281 1 Тайваньский доллар 0.0249 1 Таджикский сомони 0.1421 1 Новый туркменский манат 0.2210 1 Украинская гривна 0.0493 100 Японских йен 0.6653 1 Новозеландский доллар 0.5744 Золото (1 унция) 1010.3072 Серебро (1 унция) 14.0423 Платина (1 унция) 985.9908 Палладий (1 унция) 617.3228