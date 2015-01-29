Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2015)

Баку. 29 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.8838
|1 Российский рубль
|0.0115
|1 Австралийский доллар
|0.6172
|1 Аргентинское песо
|0.0909
|100 Белорусских рублей
|0.0050
|1 Бразильский реал
|0.3044
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0677
|100 Вон Республики Корея
|0.0717
|1 Чешская крона
|0.0319
|100 Чилийских песо
|0.1260
|1 Китайский юань
|0.1253
|1 Датская крона
|0.1187
|1 Грузинский лари
|0.3869
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0128
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1872
|100 Индонезийских рупий
|0.0063
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0945
|1 Швейцарский франк
|0.8607
|1 Израильский шекель
|0.1991
|1 Канадский доллар
|0.6261
|1 Кувейтский динар
|2.6576
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0131
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2158
|1 Мексиканское песо
|0.0532
|1 Молдавский лей
|0.0441
|1 Египетский фунт
|0.1050
|1 Норвежская крона
|0.1001
|100 Узбекских сум
|0.0322
|1 Польский злотый
|0.2081
|1 Сингапурский доллар
|0.5793
|1 Саудовский риял
|0.2086
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1074
|1 Турецкая лира
|0.3281
|1 Тайваньский доллар
|0.0249
|1 Таджикский сомони
|0.1421
|1 Новый туркменский манат
|0.2210
|1 Украинская гривна
|0.0493
|100 Японских йен
|0.6653
|1 Новозеландский доллар
|0.5744
|Золото (1 унция)
|1010.3072
|Серебро (1 унция)
|14.0423
|Платина (1 унция)
|985.9908
|Палладий (1 унция)
|617.3228
Economic DepartmentАвтор новости
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