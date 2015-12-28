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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2015)

    1 доллар США - 1.5561 манат

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,14% и составил 1,5561 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также вырос и составил 1,7079 манатов. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0221 манатов.

    ВалютаКурс
    1 Доллар США1.5561
    1 Евро1.7079
    1 Российский рубль0.0221
    1 Австралийский доллар1.1312
    1 Аргентинское песо0.1177
    100 Белорусских рублей0.0085
    1 Бразильский реал0.3943
    1 Дирхам ОАЭ0.4237
    1 Южноафриканский рэнд0.1017
    100 Вон Республики Корея0.1337
    1 Чешская крона0.0632
    100 Чилийских песо0.2222
    1 Китайский юань0.2402
    1 Датская крона0.2288
    1 Грузинский лари0.6478
    1 Гонконгский доллар0.2008
    1 Индийская рупия0.0235
    1 Английский фунт стерлингов2.3218
    100 Индонезийских рупий0.0114
    100 Иранских риалов0.0052
    1 Шведская крона0.1855
    1 Швейцарский франк1.5775
    1 Израильский шекель0.4009
    1 Канадский доллар1.1241
    1 Кувейтский динар5.1302
    1 Казахстанский тенге0.0047
    1 Киргизский сом0.0202
    100 Ливанских фунтов0.1032
    1 Малазийский ринггит0.3619
    1 Мексиканское песо0.0901
    1 Молдавский лей0.0797
    1 Египетский фунт0.1987
    1 Норвежская крона0.1794
    100 Узбекских сум0.0560
    1 Польский злотый0.4031
    1 Сингапурский доллар1.1066
    1 Саудовский риал0.4149
    1 СДР (спец. права заимствования)2.1617
    1 Турецкая лира0.5345
    1 Тайваньский доллар0.0475
    1 Таджикский сомони0.2352
    1 Новый туркменский манат0.4577
    1 Украинская гривна0.0672
    100 Японских йен1.2920
    1 Новозеландский доллар1.0645
    Золото (1 унция)1667,9836
    Серебро (1 унция)22,1277
    Платина (1 унция)1360,0314
    Палладий (1 унция)862,0794

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