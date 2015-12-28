Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2015)

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,14% и составил 1,5561 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также вырос и составил 1,7079 манатов. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0221 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5561
|1 Евро
|1.7079
|1 Российский рубль
|0.0221
|1 Австралийский доллар
|1.1312
|1 Аргентинское песо
|0.1177
|100 Белорусских рублей
|0.0085
|1 Бразильский реал
|0.3943
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4237
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1017
|100 Вон Республики Корея
|0.1337
|1 Чешская крона
|0.0632
|100 Чилийских песо
|0.2222
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2288
|1 Грузинский лари
|0.6478
|1 Гонконгский доллар
|0.2008
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3218
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1855
|1 Швейцарский франк
|1.5775
|1 Израильский шекель
|0.4009
|1 Канадский доллар
|1.1241
|1 Кувейтский динар
|5.1302
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0202
|100 Ливанских фунтов
|0.1032
|1 Малазийский ринггит
|0.3619
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.0797
|1 Египетский фунт
|0.1987
|1 Норвежская крона
|0.1794
|100 Узбекских сум
|0.0560
|1 Польский злотый
|0.4031
|1 Сингапурский доллар
|1.1066
|1 Саудовский риал
|0.4149
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1617
|1 Турецкая лира
|0.5345
|1 Тайваньский доллар
|0.0475
|1 Таджикский сомони
|0.2352
|1 Новый туркменский манат
|0.4577
|1 Украинская гривна
|0.0672
|100 Японских йен
|1.2920
|1 Новозеландский доллар
|1.0645
|Золото (1 унция)
|1667,9836
|Серебро (1 унция)
|22,1277
|Платина (1 унция)
|1360,0314
|Палладий (1 унция)
|862,0794
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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