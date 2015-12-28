Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2015)

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,14% и составил 1,5561 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также вырос и составил 1,7079 манатов. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0221 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5561 1 Евро 1.7079 1 Российский рубль 0.0221 1 Австралийский доллар 1.1312 1 Аргентинское песо 0.1177 100 Белорусских рублей 0.0085 1 Бразильский реал 0.3943 1 Дирхам ОАЭ 0.4237 1 Южноафриканский рэнд 0.1017 100 Вон Республики Корея 0.1337 1 Чешская крона 0.0632 100 Чилийских песо 0.2222 1 Китайский юань 0.2402 1 Датская крона 0.2288 1 Грузинский лари 0.6478 1 Гонконгский доллар 0.2008 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.3218 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1855 1 Швейцарский франк 1.5775 1 Израильский шекель 0.4009 1 Канадский доллар 1.1241 1 Кувейтский динар 5.1302 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0202 100 Ливанских фунтов 0.1032 1 Малазийский ринггит 0.3619 1 Мексиканское песо 0.0901 1 Молдавский лей 0.0797 1 Египетский фунт 0.1987 1 Норвежская крона 0.1794 100 Узбекских сум 0.0560 1 Польский злотый 0.4031 1 Сингапурский доллар 1.1066 1 Саудовский риал 0.4149 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1617 1 Турецкая лира 0.5345 1 Тайваньский доллар 0.0475 1 Таджикский сомони 0.2352 1 Новый туркменский манат 0.4577 1 Украинская гривна 0.0672 100 Японских йен 1.2920 1 Новозеландский доллар 1.0645 Золото (1 унция) 1667,9836 Серебро (1 унция) 22,1277 Платина (1 унция) 1360,0314 Палладий (1 унция) 862,0794