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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2017)

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,16% - до 2,0239 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0239
    1 Российский рубль 0.0291
    1 Австралийский доллар 1.2940
    1 Аргентинское песо 0.0982
    1 Белорусский рубль 0.8531
    1 Бразильский реал 0.5270
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1235
    100 Вон Республики Корея 0.1565
    1 Чешская крона 0.0796
    100 Чилийских песо 0.2664
    1 Китайский юань 0.2574
    1 Датская крона 0.2719
    1 Грузинский лари 0.6268
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2670
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2048
    1 Швейцарский франк 1.7322
    1 Израильский шекель 0.4855
    1 Канадский доллар 1.3326
    1 Кувейтский динар 5.6365
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4129
    1 Мексиканское песо 0.0915
    1 Молдавский лей 0.0987
    1 Египетский фунт 0.0959
    1 Норвежская крона 0.2086
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4806
    1 Сингапурский доллар 1.2630
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4142
    1 Турецкая лира 0.4350
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.5295
    1 Новозеландский доллар 1.1792
    Золото (1 унция) 2200,0229
    Серебро (1 унция) 28,9767
    Платина (1 унция) 1612,7489
    Палладий (1 унция) 1712,5192
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