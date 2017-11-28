Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2017)

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,16% - до 2,0239 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0239 1 Российский рубль 0.0291 1 Австралийский доллар 1.2940 1 Аргентинское песо 0.0982 1 Белорусский рубль 0.8531 1 Бразильский реал 0.5270 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1235 100 Вон Республики Корея 0.1565 1 Чешская крона 0.0796 100 Чилийских песо 0.2664 1 Китайский юань 0.2574 1 Датская крона 0.2719 1 Грузинский лари 0.6268 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2670 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2048 1 Швейцарский франк 1.7322 1 Израильский шекель 0.4855 1 Канадский доллар 1.3326 1 Кувейтский динар 5.6365 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4129 1 Мексиканское песо 0.0915 1 Молдавский лей 0.0987 1 Египетский фунт 0.0959 1 Норвежская крона 0.2086 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4806 1 Сингапурский доллар 1.2630 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4142 1 Турецкая лира 0.4350 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5295 1 Новозеландский доллар 1.1792 Золото (1 унция) 2200,0229 Серебро (1 унция) 28,9767 Платина (1 унция) 1612,7489 Палладий (1 унция) 1712,5192