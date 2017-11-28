Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2017)

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,16% - до 2,0239 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0239
|1 Российский рубль
|0.0291
|1 Австралийский доллар
|1.2940
|1 Аргентинское песо
|0.0982
|1 Белорусский рубль
|0.8531
|1 Бразильский реал
|0.5270
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1235
|100 Вон Республики Корея
|0.1565
|1 Чешская крона
|0.0796
|100 Чилийских песо
|0.2664
|1 Китайский юань
|0.2574
|1 Датская крона
|0.2719
|1 Грузинский лари
|0.6268
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2670
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2048
|1 Швейцарский франк
|1.7322
|1 Израильский шекель
|0.4855
|1 Канадский доллар
|1.3326
|1 Кувейтский динар
|5.6365
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4129
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.0987
|1 Египетский фунт
|0.0959
|1 Норвежская крона
|0.2086
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4806
|1 Сингапурский доллар
|1.2630
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4142
|1 Турецкая лира
|0.4350
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5295
|1 Новозеландский доллар
|1.1792
|Золото (1 унция)
|2200,0229
|Серебро (1 унция)
|28,9767
|Платина (1 унция)
|1612,7489
|Палладий (1 унция)
|1712,5192
Tural İbadlıАвтор новости