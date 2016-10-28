Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2016)

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,55% и составил 1,6381 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,62% и составил 1,7863 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,77% и составил 0,0261 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6291
|1 Евро
|1.7863
|1 Российский рубль
|0.0261
|1 Австралийский доллар
|1.2444
|1 Аргентинское песо
|0.1080
|1 Белорусский рубль
|0.8597
|1 Бразильский реал
|0.5174
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4460
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1182
|100 Вон Республики Корея
|0.1430
|1 Чешская крона
|0.0661
|100 Чилийских песо
|0.2517
|1 Китайский юань
|0.2416
|1 Датская крона
|0.2402
|1 Грузинский лари
|0.6825
|1 Гонконгский доллар
|0.2113
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9947
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1806
|1 Швейцарский франк
|1.6483
|1 Израильский шекель
|0.4251
|1 Канадский доллар
|1.2243
|1 Кувейтский динар
|5.4018
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1087
|1 Малазийский ринггит
|0.3903
|1 Мексиканское песо
|0.0871
|1 Молдавский лей
|0.0819
|1 Египетский фунт
|0.1845
|1 Норвежская крона
|0.1984
|100 Узбекских сум
|0.0532
|1 Польский злотый
|0.4125
|1 Сингапурский доллар
|1.1743
|1 Саудовский риал
|0.4368
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2504
|1 Турецкая лира
|0.5265
|1 Тайваньский доллар
|0.0518
|1 Таджикский сомони
|0.2088
|1 Новый туркменский манат
|0.4687
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5578
|1 Новозеландский доллар
|1.1702
|Золото (1 унция)
|2074,2441
|Серебро (1 унция)
|28,9649
|Платина (1 унция)
|1588,9570
|Палладий (1 унция)
|1010,7077
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook