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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2016)

    1 доллар США - 1,6381 маната

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,55% и составил 1,6381 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,62% и составил 1,7863 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,77% и составил 0,0261 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6291
    1 Евро 1.7863
    1 Российский рубль 0.0261
    1 Австралийский доллар 1.2444
    1 Аргентинское песо 0.1080
    1 Белорусский рубль 0.8597
    1 Бразильский реал 0.5174
    1 Дирхам ОАЭ 0.4460
    1 Южноафриканский рэнд 0.1182
    100 Вон Республики Корея 0.1430
    1 Чешская крона 0.0661
    100 Чилийских песо 0.2517
    1 Китайский юань 0.2416
    1 Датская крона 0.2402
    1 Грузинский лари 0.6825
    1 Гонконгский доллар 0.2113
    1 Индийская рупия 0.0245
    1 Английский фунт стерлингов 1.9947
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1806
    1 Швейцарский франк 1.6483
    1 Израильский шекель 0.4251
    1 Канадский доллар 1.2243
    1 Кувейтский динар 5.4018
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0239
    100 Ливанских фунтов 0.1087
    1 Малазийский ринггит 0.3903
    1 Мексиканское песо 0.0871
    1 Молдавский лей 0.0819
    1 Египетский фунт 0.1845
    1 Норвежская крона 0.1984
    100 Узбекских сум 0.0532
    1 Польский злотый 0.4125
    1 Сингапурский доллар 1.1743
    1 Саудовский риал 0.4368
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2504
    1 Турецкая лира 0.5265
    1 Тайваньский доллар 0.0518
    1 Таджикский сомони 0.2088
    1 Новый туркменский манат 0.4687
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.5578
    1 Новозеландский доллар 1.1702
    Золото (1 унция) 2074,2441
    Серебро (1 унция) 28,9649
    Платина (1 унция) 1588,9570
    Палладий (1 унция) 1010,7077
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