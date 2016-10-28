Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2016)

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,55% и составил 1,6381 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,62% и составил 1,7863 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,77% и составил 0,0261 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6291 1 Евро 1.7863 1 Российский рубль 0.0261 1 Австралийский доллар 1.2444 1 Аргентинское песо 0.1080 1 Белорусский рубль 0.8597 1 Бразильский реал 0.5174 1 Дирхам ОАЭ 0.4460 1 Южноафриканский рэнд 0.1182 100 Вон Республики Корея 0.1430 1 Чешская крона 0.0661 100 Чилийских песо 0.2517 1 Китайский юань 0.2416 1 Датская крона 0.2402 1 Грузинский лари 0.6825 1 Гонконгский доллар 0.2113 1 Индийская рупия 0.0245 1 Английский фунт стерлингов 1.9947 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1806 1 Швейцарский франк 1.6483 1 Израильский шекель 0.4251 1 Канадский доллар 1.2243 1 Кувейтский динар 5.4018 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1087 1 Малазийский ринггит 0.3903 1 Мексиканское песо 0.0871 1 Молдавский лей 0.0819 1 Египетский фунт 0.1845 1 Норвежская крона 0.1984 100 Узбекских сум 0.0532 1 Польский злотый 0.4125 1 Сингапурский доллар 1.1743 1 Саудовский риал 0.4368 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2504 1 Турецкая лира 0.5265 1 Тайваньский доллар 0.0518 1 Таджикский сомони 0.2088 1 Новый туркменский манат 0.4687 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5578 1 Новозеландский доллар 1.1702 Золото (1 унция) 2074,2441 Серебро (1 унция) 28,9649 Платина (1 унция) 1588,9570 Палладий (1 унция) 1010,7077