Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2015)

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара повысился на 0,01% и составил 1,0490 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,26% и составил 1,1575 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 3,01% и составил 0,0161 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0490
|1 Евро
|1.1575
|1 Российский рубль
|0.0161
|1 Австралийский доллар
|0.7470
|1 Аргентинское песо
|0.1101
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2698
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0766
|100 Вон Республики Корея
|0.0927
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1523
|1 Китайский юань
|0.1650
|1 Датская крона
|0.1552
|1 Грузинский лари
|0.4408
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6055
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1233
|1 Швейцарский франк
|1.0636
|1 Израильский шекель
|0.2708
|1 Канадский доллар
|0.7902
|1 Кувейтский динар
|3.4653
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2450
|1 Мексиканское песо
|0.0634
|1 Молдавский лей
|0.0524
|1 Египетский фунт
|0.1308
|1 Норвежская крона
|0.1238
|100 Узбекских сум
|0.0392
|1 Польский злотый
|0.2703
|1 Сингапурский доллар
|0.7513
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4673
|1 Турецкая лира
|0.3607
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1584
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0458
|100 Японских йен
|0.8712
|1 Новозеландский доллар
|0.7061
|Золото (1 унция)
|1225,12
|Серебро (1 унция)
|16,6928
|Платина (1 унция)
|1043,39
|Палладий (1 унция)
|711,3794
Tural İbadlıАвтор новости