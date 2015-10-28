Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2015)

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара повысился на 0,01% и составил 1,0490 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,26% и составил 1,1575 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 3,01% и составил 0,0161 маната.