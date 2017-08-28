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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2017)

    1 доллар США - 1,7009 маната

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,04% - до 2,0276 маната, курс рубля вырос на 0,69%, составив 0,0290 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7009
    1 Евро 2.0276
    1 Российский рубль 0.0290
    1 Австралийский доллар 1.3498
    1 Аргентинское песо 0.0988
    1 Белорусский рубль 0.8861
    1 Бразильский реал 0.5382
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1303
    100 Вон Республики Корея 0.1518
    1 Чешская крона 0.0777
    100 Чилийских песо 0.2680
    1 Китайский юань 0.2561
    1 Датская крона 0.2725
    1 Грузинский лари 0.7029
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.1905
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2134
    1 Швейцарский франк 1.7785
    1 Израильский шекель 0.4752
    1 Канадский доллар 1.3631
    1 Кувейтский динар 5.6424
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3987
    1 Мексиканское песо 0.0964
    1 Молдавский лей 0.0952
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2194
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.4769
    1 Сингапурский доллар 1.2545
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4004
    1 Турецкая лира 0.4939
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0666
    100 Японских йен 1.5585
    1 Новозеландский доллар 1.2309
    Золото (1 унция) 2186,1668
    Серебро (1 унция) 29,1024
    Платина (1 унция) 1658,3775
    Палладий (1 унция) 1581,8370
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