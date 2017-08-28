Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2017)

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,04% - до 2,0276 маната, курс рубля вырос на 0,69%, составив 0,0290 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7009 1 Евро 2.0276 1 Российский рубль 0.0290 1 Австралийский доллар 1.3498 1 Аргентинское песо 0.0988 1 Белорусский рубль 0.8861 1 Бразильский реал 0.5382 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1303 100 Вон Республики Корея 0.1518 1 Чешская крона 0.0777 100 Чилийских песо 0.2680 1 Китайский юань 0.2561 1 Датская крона 0.2725 1 Грузинский лари 0.7029 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.1905 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2134 1 Швейцарский франк 1.7785 1 Израильский шекель 0.4752 1 Канадский доллар 1.3631 1 Кувейтский динар 5.6424 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3987 1 Мексиканское песо 0.0964 1 Молдавский лей 0.0952 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2194 100 Узбекских сум 0.0407 1 Польский злотый 0.4769 1 Сингапурский доллар 1.2545 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4004 1 Турецкая лира 0.4939 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0666 100 Японских йен 1.5585 1 Новозеландский доллар 1.2309 Золото (1 унция) 2186,1668 Серебро (1 унция) 29,1024 Платина (1 унция) 1658,3775 Палладий (1 унция) 1581,8370