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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7009 маната

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7009 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,54% - до 1,9877 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0286 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7009
    1 Евро 1.9877
    1 Российский рубль 0.0286
    1 Австралийский доллар 1.3552
    1 Аргентинское песо 0.0965
    1 Белорусский рубль 0.8752
    1 Бразильский реал 0.5393
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1308
    100 Вон Республики Корея 0.1517
    1 Чешская крона 0.0763
    100 Чилийских песо 0.2619
    1 Китайский юань 0.2520
    1 Датская крона 0.2673
    1 Грузинский лари 0.7068
    1 Гонконгский доллар 0.2178
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2238
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2071
    1 Швейцарский франк 1.7531
    1 Израильский шекель 0.4782
    1 Канадский доллар 1.3542
    1 Кувейтский динар 5.6313
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3974
    1 Мексиканское песо 0.0960
    1 Молдавский лей 0.0941
    1 Египетский фунт 0.0951
    1 Норвежская крона 0.2139
    100 Узбекских сум 0.0418
    1 Польский злотый 0.4679
    1 Сингапурский доллар 1.2494
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3915
    1 Турецкая лира 0.4811
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1937
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0656
    100 Японских йен 1.5313
    1 Новозеландский доллар 1.2726
    Золото (1 унция) 2145,0050
    Серебро (1 унция) 28,1227
    Платина (1 унция) 1583,5379
    Палладий (1 унция) 1495,0911
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