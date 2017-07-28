Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2017)

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7009 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,54% - до 1,9877 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0286 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7009
|1 Евро
|1.9877
|1 Российский рубль
|0.0286
|1 Австралийский доллар
|1.3552
|1 Аргентинское песо
|0.0965
|1 Белорусский рубль
|0.8752
|1 Бразильский реал
|0.5393
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1308
|100 Вон Республики Корея
|0.1517
|1 Чешская крона
|0.0763
|100 Чилийских песо
|0.2619
|1 Китайский юань
|0.2520
|1 Датская крона
|0.2673
|1 Грузинский лари
|0.7068
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2238
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2071
|1 Швейцарский франк
|1.7531
|1 Израильский шекель
|0.4782
|1 Канадский доллар
|1.3542
|1 Кувейтский динар
|5.6313
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3974
|1 Мексиканское песо
|0.0960
|1 Молдавский лей
|0.0941
|1 Египетский фунт
|0.0951
|1 Норвежская крона
|0.2139
|100 Узбекских сум
|0.0418
|1 Польский злотый
|0.4679
|1 Сингапурский доллар
|1.2494
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3915
|1 Турецкая лира
|0.4811
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1937
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0656
|100 Японских йен
|1.5313
|1 Новозеландский доллар
|1.2726
|Золото (1 унция)
|2145,0050
|Серебро (1 унция)
|28,1227
|Платина (1 унция)
|1583,5379
|Палладий (1 унция)
|1495,0911
Tural İbadlıАвтор новости
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