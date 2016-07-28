Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2016)

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5819 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,84% и составил 1,7512 маната. Курс рубля повысился на 0,42% и составил 0,0240 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5819
|1 Евро
|1.7512
|1 Российский рубль
|0.0240
|1 Австралийский доллар
|1.1905
|1 Аргентинское песо
|0.1055
|1 Белорусский рубль
|0.7943
|1 Бразильский реал
|0.4850
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4307
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1113
|100 Вон Республики Корея
|0.1407
|1 Чешская крона
|0.0648
|100 Чилийских песо
|0.2380
|1 Китайский юань
|0.2374
|1 Датская крона
|0.2354
|1 Грузинский лари
|0.6746
|1 Гонконгский доллар
|0.2040
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0843
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1835
|1 Швейцарский франк
|1.6048
|1 Израильский шекель
|0.4127
|1 Канадский доллар
|1.2047
|1 Кувейтский динар
|5.2337
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1050
|1 Малазийский ринггит
|0.3901
|1 Мексиканское песо
|0.0841
|1 Молдавский лей
|0.0802
|1 Египетский фунт
|0.1781
|1 Норвежская крона
|0.1854
|100 Узбекских сум
|0.0536
|1 Польский злотый
|0.4007
|1 Сингапурский доллар
|1.1708
|1 Саудовский риал
|0.4218
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1912
|1 Турецкая лира
|0.5243
|1 Тайваньский доллар
|0.0496
|1 Таджикский сомони
|0.2018
|1 Новый туркменский манат
|0.4709
|1 Украинская гривна
|0.0638
|100 Японских йен
|1.5102
|1 Новозеландский доллар
|1.1247
|Золото (1 унция)
|2102,3451
|Серебро (1 унция)
|32,0335
|Платина (1 унция)
|1747,9995
|Палладий (1 унция)
|1097,8386
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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