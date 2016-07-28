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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2016)

    1 евро - 1,7512 маната

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5819 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,84% и составил 1,7512 маната. Курс рубля повысился на 0,42% и составил 0,0240 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5819
    1 Евро 1.7512
    1 Российский рубль 0.0240
    1 Австралийский доллар 1.1905
    1 Аргентинское песо 0.1055
    1 Белорусский рубль 0.7943
    1 Бразильский реал 0.4850
    1 Дирхам ОАЭ 0.4307
    1 Южноафриканский рэнд 0.1113
    100 Вон Республики Корея 0.1407
    1 Чешская крона 0.0648
    100 Чилийских песо 0.2380
    1 Китайский юань 0.2374
    1 Датская крона 0.2354
    1 Грузинский лари 0.6746
    1 Гонконгский доллар 0.2040
    1 Индийская рупия 0.0236
    1 Английский фунт стерлингов 2.0843
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1835
    1 Швейцарский франк 1.6048
    1 Израильский шекель 0.4127
    1 Канадский доллар 1.2047
    1 Кувейтский динар 5.2337
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0235
    100 Ливанских фунтов 0.1050
    1 Малазийский ринггит 0.3901
    1 Мексиканское песо 0.0841
    1 Молдавский лей 0.0802
    1 Египетский фунт 0.1781
    1 Норвежская крона 0.1854
    100 Узбекских сум 0.0536
    1 Польский злотый 0.4007
    1 Сингапурский доллар 1.1708
    1 Саудовский риал 0.4218
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1912
    1 Турецкая лира 0.5243
    1 Тайваньский доллар 0.0496
    1 Таджикский сомони 0.2018
    1 Новый туркменский манат 0.4709
    1 Украинская гривна 0.0638
    100 Японских йен 1.5102
    1 Новозеландский доллар 1.1247
    Золото (1 унция) 2102,3451
    Серебро (1 унция) 32,0335
    Платина (1 унция) 1747,9995
    Палладий (1 унция) 1097,8386
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