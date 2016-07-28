Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2016)

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5819 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,84% и составил 1,7512 маната. Курс рубля повысился на 0,42% и составил 0,0240 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5819 1 Евро 1.7512 1 Российский рубль 0.0240 1 Австралийский доллар 1.1905 1 Аргентинское песо 0.1055 1 Белорусский рубль 0.7943 1 Бразильский реал 0.4850 1 Дирхам ОАЭ 0.4307 1 Южноафриканский рэнд 0.1113 100 Вон Республики Корея 0.1407 1 Чешская крона 0.0648 100 Чилийских песо 0.2380 1 Китайский юань 0.2374 1 Датская крона 0.2354 1 Грузинский лари 0.6746 1 Гонконгский доллар 0.2040 1 Индийская рупия 0.0236 1 Английский фунт стерлингов 2.0843 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1835 1 Швейцарский франк 1.6048 1 Израильский шекель 0.4127 1 Канадский доллар 1.2047 1 Кувейтский динар 5.2337 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1050 1 Малазийский ринггит 0.3901 1 Мексиканское песо 0.0841 1 Молдавский лей 0.0802 1 Египетский фунт 0.1781 1 Норвежская крона 0.1854 100 Узбекских сум 0.0536 1 Польский злотый 0.4007 1 Сингапурский доллар 1.1708 1 Саудовский риал 0.4218 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1912 1 Турецкая лира 0.5243 1 Тайваньский доллар 0.0496 1 Таджикский сомони 0.2018 1 Новый туркменский манат 0.4709 1 Украинская гривна 0.0638 100 Японских йен 1.5102 1 Новозеландский доллар 1.1247 Золото (1 унция) 2102,3451 Серебро (1 унция) 32,0335 Платина (1 унция) 1747,9995 Палладий (1 унция) 1097,8386