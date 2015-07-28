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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2015)

    Евро подорожало на 0,59%

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару снизился на 0,04%, составив 1,0488 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожало на 0,59%, составив 1,1615 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату подешевел на 2,22% и составил 0,0176 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0488
    1 Евро 1.1615
    1 Российский рубль 0.0176
    1 Австралийский доллар 0.7654
    1 Аргентинское песо 0.1141
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3115
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0833
    100 Вон Республики Корея 0.0901
    1 Чешская крона 0.0430
    100 Чилийских песо 0.1575
    1 Китайский юань 0.1689
    1 Датская крона 0.1557
    1 Грузинский лари 0.4624
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6319
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1231
    1 Швейцарский франк 1.0905
    1 Израильский шекель 0.2785
    1 Канадский доллар 0.8056
    1 Кувейтский динар 3.4644
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2750
    1 Мексиканское песо 0.0644
    1 Молдавский лей 0.0555
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1284
    100 Узбекских сум 0.0408
    1 Польский злотый 0.2817
    1 Сингапурский доллар 0.7678
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4667
    1 Турецкая лира 0.3793
    1 Тайваньский доллар 0.0333
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2998
    1 Украинская гривна 0.0474
    100 Японских йен 0.8491
    1 Новозеландский доллар 0.6962
    Золото (1 унция) 1153,6800
    Серебро (1 унция) 15,2705
    Платина (1 унция) 1023,6288
    Палладий (1 унция) 653,4024
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