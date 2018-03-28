Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2018)

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,33%, до 2,1094 маната, курс рубля - на 0,67%, до 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.1094
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3079
|1 Аргентинское песо
|0.0843
|1 Белорусский рубль
|0.8740
|1 Бразильский реал
|0.5111
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1460
|100 Вон Республики Корея
|0.1594
|1 Чешская крона
|0.0828
|100 Чилийских песо
|0.2813
|1 Китайский юань
|0.2707
|1 Датская крона
|0.2831
|1 Грузинский лари
|0.6997
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4124
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2065
|1 Швейцарский франк
|1.7940
|1 Израильский шекель
|0.4880
|1 Канадский доллар
|1.3199
|1 Кувейтский динар
|5.6796
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4406
|1 Мексиканское песо
|0.0924
|1 Молдавский лей
|0.1032
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2203
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.5010
|1 Сингапурский доллар
|1.2998
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4791
|1 Турецкая лира
|0.4271
|1 Тайваньский доллар
|0.0583
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.6102
|1 Новозеландский доллар
|1.2353
|Золото (1 унция)
|2283.8820
|Серебро (1 унция)
|28.1112
|Платина (1 унция)
|1605.5395
|Палладий (1 унция)
|1656.3185
Nərmin RəhimovaАвтор новости