Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2018)

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,33%, до 2,1094 маната, курс рубля - на 0,67%, до 0,0296 маната.