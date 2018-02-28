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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2018)

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,83%, до 2,0781 маната, курс рубля – на 1,31%, до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0781
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3245
    1 Аргентинское песо 0.0841
    1 Белорусский рубль 0.8659
    1 Бразильский реал 0.5229
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1449
    100 Вон Республики Корея 0.1570
    1 Чешская крона 0.0817
    100 Чилийских песо 0.2870
    1 Китайский юань 0.2686
    1 Датская крона 0.2791
    1 Грузинский лари 0.6852
    1 Гонконгский доллар 0.2172
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.3631
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2065
    1 Швейцарский франк 1.8084
    1 Израильский шекель 0.4888
    1 Канадский доллар 1.3310
    1 Кувейтский динар 5.6633
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4332
    1 Мексиканское песо 0.0902
    1 Молдавский лей 0.1020
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2158
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4972
    1 Сингапурский доллар 1.2827
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4674
    1 Турецкая лира 0.4463
    1 Тайваньский доллар 0.0580
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4864
    1 Украинская гривна 0.0631
    100 Японских йен 1.5859
    1 Новозеландский доллар 1.2288
    Золото (1 унция) 2253,9076
    Серебро (1 унция) 27.8136
    Платина (1 унция) 1689,8994
    Палладий (1 унция) 1805,5062
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