Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2018)

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,83%, до 2,0781 маната, курс рубля – на 1,31%, до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0781
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3245
|1 Аргентинское песо
|0.0841
|1 Белорусский рубль
|0.8659
|1 Бразильский реал
|0.5229
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1449
|100 Вон Республики Корея
|0.1570
|1 Чешская крона
|0.0817
|100 Чилийских песо
|0.2870
|1 Китайский юань
|0.2686
|1 Датская крона
|0.2791
|1 Грузинский лари
|0.6852
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3631
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2065
|1 Швейцарский франк
|1.8084
|1 Израильский шекель
|0.4888
|1 Канадский доллар
|1.3310
|1 Кувейтский динар
|5.6633
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4332
|1 Мексиканское песо
|0.0902
|1 Молдавский лей
|0.1020
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2158
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4972
|1 Сингапурский доллар
|1.2827
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4674
|1 Турецкая лира
|0.4463
|1 Тайваньский доллар
|0.0580
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4864
|1 Украинская гривна
|0.0631
|100 Японских йен
|1.5859
|1 Новозеландский доллар
|1.2288
|Золото (1 унция)
|2253,9076
|Серебро (1 унция)
|27.8136
|Платина (1 унция)
|1689,8994
|Палладий (1 унция)
|1805,5062
Tural İbadlıАвтор новости