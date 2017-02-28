Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2017)

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7475 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,21% - до 1,8505 маната. Курс рубля повысился на 0,33% - до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7475 1 Евро 1.8505 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.3433 1 Аргентинское песо 0.1129 1 Белорусский рубль 0.9283 1 Бразильский реал 0.5621 1 Дирхам ОАЭ 0.4758 1 Южноафриканский рэнд 0.1343 100 Вон Республики Корея 0.1545 1 Чешская крона 0.0685 100 Чилийских песо 0.2703 1 Китайский юань 0.2544 1 Датская крона 0.2489 1 Грузинский лари 0.6793 1 Гонконгский доллар 0.2251 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.1725 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1929 1 Швейцарский франк 1.7335 1 Израильский шекель 0.4768 1 Канадский доллар 1.3263 1 Кувейтский динар 5.7229 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0252 100 Ливанских фунтов 0.1157 1 Малазийский ринггит 0.3931 1 Мексиканское песо 0.0877 1 Молдавский лей 0.0878 1 Египетский фунт 0.1092 1 Норвежская крона 0.2088 100 Узбекских сум 0.0523 1 Польский злотый 0.4289 1 Сингапурский доллар 1.2447 1 Саудовский риал 0.4660 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3639 1 Турецкая лира 0.4843 1 Тайваньский доллар 0.0569 1 Таджикский сомони 0.2187 1 Новый туркменский манат 0.5000 1 Украинская гривна 0.0646 100 Японских йен 1.5524 1 Новозеландский доллар 1.2568 Золото (1 унция) 2196,9570 Серебро (1 унция) 31,9443 Платина (1 унция) 1805,1675 Палладий (1 унция) 1370,0400