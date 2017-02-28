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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2017)

    1 доллар США - 1,7475 маната

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7475 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,21% - до 1,8505 маната. Курс рубля повысился на 0,33% - до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7475
    1 Евро 1.8505
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3433
    1 Аргентинское песо 0.1129
    1 Белорусский рубль 0.9283
    1 Бразильский реал 0.5621
    1 Дирхам ОАЭ 0.4758
    1 Южноафриканский рэнд 0.1343
    100 Вон Республики Корея 0.1545
    1 Чешская крона 0.0685
    100 Чилийских песо 0.2703
    1 Китайский юань 0.2544
    1 Датская крона 0.2489
    1 Грузинский лари 0.6793
    1 Гонконгский доллар 0.2251
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.1725
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1929
    1 Швейцарский франк 1.7335
    1 Израильский шекель 0.4768
    1 Канадский доллар 1.3263
    1 Кувейтский динар 5.7229
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1157
    1 Малазийский ринггит 0.3931
    1 Мексиканское песо 0.0877
    1 Молдавский лей 0.0878
    1 Египетский фунт 0.1092
    1 Норвежская крона 0.2088
    100 Узбекских сум 0.0523
    1 Польский злотый 0.4289
    1 Сингапурский доллар 1.2447
    1 Саудовский риал 0.4660
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3639
    1 Турецкая лира 0.4843
    1 Тайваньский доллар 0.0569
    1 Таджикский сомони 0.2187
    1 Новый туркменский манат 0.5000
    1 Украинская гривна 0.0646
    100 Японских йен 1.5524
    1 Новозеландский доллар 1.2568
    Золото (1 унция) 2196,9570
    Серебро (1 унция) 31,9443
    Платина (1 унция) 1805,1675
    Палладий (1 унция) 1370,0400
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