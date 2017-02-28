Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2017)

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7475 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,21% - до 1,8505 маната. Курс рубля повысился на 0,33% - до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7475
|1 Евро
|1.8505
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3433
|1 Аргентинское песо
|0.1129
|1 Белорусский рубль
|0.9283
|1 Бразильский реал
|0.5621
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4758
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1343
|100 Вон Республики Корея
|0.1545
|1 Чешская крона
|0.0685
|100 Чилийских песо
|0.2703
|1 Китайский юань
|0.2544
|1 Датская крона
|0.2489
|1 Грузинский лари
|0.6793
|1 Гонконгский доллар
|0.2251
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1725
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1929
|1 Швейцарский франк
|1.7335
|1 Израильский шекель
|0.4768
|1 Канадский доллар
|1.3263
|1 Кувейтский динар
|5.7229
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1157
|1 Малазийский ринггит
|0.3931
|1 Мексиканское песо
|0.0877
|1 Молдавский лей
|0.0878
|1 Египетский фунт
|0.1092
|1 Норвежская крона
|0.2088
|100 Узбекских сум
|0.0523
|1 Польский злотый
|0.4289
|1 Сингапурский доллар
|1.2447
|1 Саудовский риал
|0.4660
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3639
|1 Турецкая лира
|0.4843
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.2187
|1 Новый туркменский манат
|0.5000
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.5524
|1 Новозеландский доллар
|1.2568
|Золото (1 унция)
|2196,9570
|Серебро (1 унция)
|31,9443
|Платина (1 унция)
|1805,1675
|Палладий (1 унция)
|1370,0400
Tural İbadlıАвтор новости
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